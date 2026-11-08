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Casa de Haydée Ramírez, Gabriela en ‘Padres e Hijos’, tiene emotivo regalo de su hijo fallecido - CaracolTV

La actriz abrió las puertas de su hogar para mostrar el terreno en el que lleva 25 años trabajando y 10 años viviendo. Ella misma diseñó el interior y hasta puso a Carlos Vargas a alimentar a sus caballos.

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Casa de Haydée Ramírez, Gabriela en ‘Padres e Hijos’, tiene emotivo regalo de su hijo fallecido

La actriz abrió las puertas de su hogar para mostrar el terreno en el que lleva 25 años trabajando y 10 años viviendo. Ella misma diseñó el interior y hasta puso a Carlos Vargas a alimentar a sus caballos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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