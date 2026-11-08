Casa de Haydée Ramírez, Gabriela en ‘Padres e Hijos’, tiene emotivo regalo de su hijo fallecido

Las cámaras del programa de entretenimiento ingresaron al refugio privado de la inolvidable actriz Haydée Ramírez, recordada por su paso por la exitosa producción 'Padres e Hijos'. Ubicada en la zona rural de Subachoque, la artista abrió las puertas de su hogar para mostrar la imponente propiedad donde ha construido su vida durante la última década.

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Según relató la actriz, aunque lleva viviendo allí unos 10 años, el proyecto del terreno arrancó hace más de 25 años. Lo que hoy en día es un frondoso bosque solía ser una montaña completamente pelada: "Todos los árboles que ven los hemos sembrado en este lapso", explicó, destacando que el diseño de su casa fue creado completamente por ella misma trabajando de la mano con un arquitecto durante un año.

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La actriz le mostró a Carlos Vargas su enorme cocina, la sala en la que escucha música a diario e incluso su habitación, la cual tiene una vista hacia las montañas y los árboles que ha sembrado con el pasar de los años.

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Hijo fallecido de Haydée Ramírez le regaló un caballo



Uno de los aspectos que más llamó la atención del recorrido fue la conexión de la actriz con la naturaleza y, en especial, con sus caballos, Aquiles y Regalo del Cielo. Este último tiene una historia muy conmovedora detrás de su nombre, pues llegó a su vida tras la dolorosa pérdida de su hijo: "La médium a la que consulté me dijo que Gustavo me iba a regalar un caballo, y llegó a través de mi tía... Por eso se llama regalo del cielo", expresó conmovida.

Gracias a esta vivencia, Haydée transformó su dolor en propósito de vida y se certificó como coach en psicoterapia asistida con caballos, una disciplina en la que ayuda a sanar a otras personas a través de la conexión con estos nobles animales.

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¿Cómo es la vida actual de Haydée Ramírez fuera de la televisión?

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Alejada del bullicio de la ciudad, la actriz disfruta de una vida tranquila rodeada de verde, perros y pesebreras diseñadas para que los animales permanezcan libres casi todo el día. Durante la visita, los presentadores también revelaron algunos secretos de su cotidianidad, como los ejercicios visuales que practica junto a su esposo utilizando gafas especiales con pequeños orificios para mejorar la presbicia sin recurrir a cirugías.

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