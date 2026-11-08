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Luis Fernando Salas será papá nuevamente a los 52 años junto a su esposa, Ana María Espinosa - CaracolTV

El actor del ‘Cartel de los Sapos’ y ‘La mamá del 10’ se casó hace un poco más de un año y ahora, junto a su esposa, anuncian que esperan un bebé, el primero para ella y el segundo para él.

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Luis Fernando Salas será papá nuevamente a los 52 años junto a su esposa, Ana María Espinosa

El actor del ‘Cartel de los Sapos’ y ‘La mamá del 10’ se casó hace un poco más de un año y ahora, junto a su esposa, anuncian que esperan un bebé, el primero para ella y el segundo para él.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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