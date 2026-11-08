Luis Fernando Salas será papá nuevamente a los 52 años junto a su esposa, Ana María Espinosa

Las buenas noticias siguen llegando al mundo de la farándula colombiana. El reconocido actor y modelo Luis Fernando 'El Negro' Salas y su esposa, Ana María Espinosa, se preparan para agrandar la familia. Las cámaras de La Red confirmaron en exclusiva que la pareja está esperando un bebé, desatando la emoción entre los presentadores.

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La noticia llega para completar una etapa de mucho amor para la pareja, quienes tras consolidar su noviazgo y llegar al altar en una emotiva ceremonia campestre celebrada en Cali junto a sus seres queridos y amigos del entretenimiento, ahora se alistan para darle la bienvenida a un nuevo integrante a su hogar.

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¿En qué etapa está el embarazo de la esposa de 'El Negro' Salas?

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Durante la transmisión del programa, los presentadores de La Red compartieron detalles sobre el desarrollo de la gestación. El embarazo ya está entrando en el segundo trimestre, una etapa en la que la tranquilidad y la felicidad embargan por completo a los futuros padres.





En el set de televisión no ocultaron la emoción al dar a conocer la noticia frente a las cámaras: "Ay, mi gran amigo, el Negrito Salas. Y el embarazo ya está entrando en el segundo trimestre y bueno, qué delicia, qué felicidad", expresaron entre aplausos para festejar este momento tan especial.

¿Es el primer hijo para Luis Fernando Salas y Ana María Espinosa?

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La experiencia de la maternidad y la paternidad se vivirá de forma distinta para cada uno de los integrantes del matrimonio, pues para Ana María Espinosa se trata de su primer hijo, por lo que vivirá la experiencia de la maternidad por primera vez en su vida. Sin embargo, para Luis Fernando Salas no es su primera vez en la crianza. El artista ya tiene un hijo de una relación anterior, por lo que ya cuenta con recorrido en la paternidad.

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En el programa resaltaron las virtudes del actor en su rol familiar, recordando lo entregado que es en su hogar: "Yo sé qué buen padre eres tú, porque es un excelente padre, excelente. Ya tiene un hijo de esa relación anterior de la que hablabas. Para ella es la primera, para él no", mencionó Mary Méndez.

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