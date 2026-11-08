Nació Kairo, el bebé de Karina García y Kris R, mira su primera fotografía

Los seguidores de Karina García estaban pendientes de la llegada de su bebé y con frecuencia le preguntaban cuándo nacería. A través de sus redes sociales, la influenciadora había compartido la nostalgia que sentía al pensar en despedirse de su embarazo y comentaba que el nacimiento de su pequeño estaba cada vez más cerca.

Durante los últimos días, sus publicaciones despertaron aún más expectativa entre sus seguidores, quienes estaban atentos a cualquier novedad sobre la llegada del nuevo integrante de la familia y ahora, la mujer anunció el nacimiento de su hijo.



¿Cómo se llama el hijo de Karina García y Kris R?

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Precisamente, este 8 de noviembre, la influenciadora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores. Allí reveló el nombre completo de su hijo: Kairo Rangel García. Además, acompañó la publicación con el mensaje: "Un amor para toda la vida”.

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La noticia generó numerosas reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en felicitar a la pareja por esta nueva etapa. También surgieron comentarios de seguidores que han acompañado a Karina durante el embarazo y que ahora esperan conocer más detalles sobre el nacimiento del pequeño.





Durante estos meses, la creadora de contenido ha compartido con su comunidad diferentes momentos de esta experiencia, desde la emoción por convertirse nuevamente en mamá hasta las inquietudes que tenía frente al parto.

Incluso, hace unos días pidió que oraran por ella, pues desde el inicio de su embarazo le habían dicho que tendría un bebé de gran tamaño, situación que le generaba preocupación frente al momento del nacimiento. Ahora, tras revelar el nombre de Kairo, sus seguidores están pendientes de las novedades que pueda compartir sobre su hijo y esta nueva etapa familiar.

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Previamente, la influenciadora había hablado con La Red sobre su embarazo: "Mi bebé es un milagro de Dios porque fue de una manera muy inesperada con una persona que tampoco me lo esperé", aseguró. Asimismo, destacó que su pareja ha sido un hombre maravilloso y que, pese a que su historia de amor comenzó de forma inesperada y avanzó rápidamente, los dos han construido su relación.

Karina García habló sobre la posibilidad de casarse con Kris R

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Esta nueva etapa sentimental también ha traído cambios en la manera en que Karina García ve el matrimonio. La influenciadora confesó que durante gran parte de su vida no tuvo entre sus planes llegar al altar, pues creció sin la figura paterna y no contó con un referente familiar de lo que consideraba un matrimonio ideal. "Yo nunca he soñado con casarme. Realmente, como yo no tuve ese ejemplo en mi casa del matrimonio perfecto, mamá, papá, yo crecí sin papá", explicó.

No obstante, su percepción sobre este compromiso ha cambiado con el paso del tiempo. Después de experimentar diferentes etapas personales y sentimentales, Karina aseguró que ahora estaría abierta a la posibilidad de casarse: "Últimamente me está entrando como... siento que ya quemé muchísimas etapas de mi vida. Entonces, sí, ya en este momento siento que sí", confesó.