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Nació el bebé de Karina García y Kris R: nombre completo y primera foto

La influenciadora le dio la bienvenida a su hijo con una imagen publicada en sus redes sociales, allí aparece la familia completa y, además, dejó claro cuál es el nombre del niño.

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Nació Kairo, el bebé de Karina García y Kris R, mira su primera fotografía

La influenciadora le dio la bienvenida a su hijo con una imagen publicada en sus redes sociales, allí aparece la familia completa y, además, dejó claro cuál es el nombre del niño.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Nació el bebé de Karina García y Kris R
Nació el bebé de Karina García y Kris R
Foto: Instagram @karinagarciaoficiall