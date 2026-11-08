Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: es el tercer fallecido por el accidente

En la mañana de este 8 de noviembre se confirmó la muerte de la tercera persona involucrada en el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta, ocurrido el pasado 26 de octubre. Se trata de Radamel Uribe, quien se desempeñaba como corista y primera voz.

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Murió Radamel Uribe, de la agrupación de Kbeto Zuleta

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El músico permanecía hospitalizado desde el día del accidente. Además, había sido trasladado de la clínica Sinais Vitais, en Bosconia, a otro centro médico en Valledupar, donde recibía atención por las lesiones que presentaba.

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El anuncio de su fallecimiento fue realizado por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación vallenata. A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía del músico y escribió: “Mi Rada querido, ve con Dios. Gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos”.



Falleció otro integrante del grupo de Kbeto Zuleta. Foto: Instagram @estebanbolanomanager

Radamel Uribe es la tercera persona que falleció a causa del siniestro vial. Previamente, se había confirmado la muerte del corista Geovanny Lobo y del guitarrista Harold Santana. Sus familias han recibido homenajes y mensajes de condolencia por parte de otros colegas y de familiares de quienes viajaban en el bus accidentado.

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Según informó El Universal, el corista y primera voz de Kbeto Zuleta había trabajado durante varios años con la agrupación de Peter Manjarrés, por lo que contaba con una amplia trayectoria en el mundo de la música vallenata.

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Cómo se encuentra Kbeto Zuleta tras el accidente

El estado de salud de Kbeto Zuleta ha mostrado algunas señales positivas en los últimos reportes médicos. El joven músico ya se encuentra consciente e intenta comunicarse con sus familiares, un avance importante dentro del complejo proceso clínico que ha tenido que afrontar.

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Sin embargo, su recuperación todavía representa un largo camino, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente. Entre las consecuencias más delicadas estuvo la amputación de su pierna izquierda, procedimiento por el que también tuvo que someterse a intervenciones quirúrgicas de alto riesgo en una clínica de Barranquilla. En medio de esta situación, el acompañamiento de sus seres queridos será fundamental durante las diferentes etapas de su rehabilitación.

Poncho Zuleta habló sobre el futuro de sus conciertos

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Mientras Kbeto continúa con su proceso de recuperación, Poncho Zuleta también enfrenta cambios en su agenda artística. Su equipo de trabajo informó que las presentaciones que ya habían sido acordadas con empresarios y organizadores no serán canceladas de manera definitiva, sino que deberán ser reprogramadas.

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Por su parte, el 'Pulmón de Oro' se refirió a sus compromisos con el público y reiteró el respeto y agradecimiento que siente por sus seguidores. El cantante aseguró que espera regresar a los escenarios cuando la salud de su hijo presente una mejoría y los especialistas le permitan retomar sus actividades.

"Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión", afirmó el maestro vallenato.

