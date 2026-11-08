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Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: es el tercer fallecido por el accidente

La primera voz de la agrupación vallenata fue despedida por el mánager del conjunto, Esteban Bolaño, quien le dedicó un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales.

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Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: es el tercer fallecido por el accidente

La primera voz de la agrupación vallenata fue despedida por el mánager del conjunto, Esteban Bolaño, quien le dedicó un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Falleció otro integrante del grupo de Kbeto Zuleta.
Falleció otro integrante del grupo de Kbeto Zuleta.
Foto: Instagram @estebanbolanomanager