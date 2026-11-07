Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ fue por sueño americano, y vivió pesadilla: estuvo retenido

Y es que al llegar al control migratorio, las cosas tomaron un rumbo inesperado: sus seres queridos fueron deportados y él quedó retenido por las autoridades. Según explicó el eximitador de Jorge Oñate en 'La Red', los agentes le manifestaron que su vida podía correr peligro si regresaba a Colombia, debido a que cuando era menor de edad habría sido reclutado por un grupo armado. Por esta razón, permaneció aproximadamente dos meses detenido.

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Después de recuperar su libertad, el cantante comenzó el proceso para solicitar asilo y buscó un lugar donde quedarse. Inicialmente recibió refugio en la casa de unos conocidos y consiguió trabajo como pintor. Sin embargo, su situación económica se complicó y hasta llegó a quedarse sin un lugar donde dormir y tuvo que pasar cuatro días en la calle, contó.

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La oportunidad de salir adelante llegó cuando un amigo lo contactó para trabajar en espectáculos musicales y también en el sector de la construcción. Poco a poco empezó a generar ingresos y a buscar la manera de estabilizar su vida en ese país, cuando sentía que todo iba bien mandó por su familia (esposa e hijos), pero la situación volvió a complicarse y tuvo que vender arroz con leche, obleas y más, en las calles.



Cuando ya tenía su permiso de trabajo y todo parecía marchar bien, una agente de ICE le dijo que estaba deportado. Él le pasó su licencia de trabajo, para demostrar el proceso en el que estaba, pero el oficial se la rompió, contó Carlos, que posteriormente fue detenido.

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En uno de los centros de detención, aseguró el exparticipante de ‘Yo Me Llamo’, fue golpeado y le pusieron una camisa de fuerza, después de que lo obligaran a quitarse la ropa. Después de esa situación, decidió regresar a su país.

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