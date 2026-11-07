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Exparticipante de 'Yo Me Llamo' fue retenido y humillado en Estados Unidos

Carlos Ramírez, que concursó en ‘Yo Me Llamo’ 2021 interpretando a Jorge Oñate, quiso viajar a Estados Unidos, aprovechando que estaba en México con su familia. Sin embargo, todo empezó mal.

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Exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ fue por sueño americano, y vivió pesadilla: estuvo retenido

Carlos Ramírez, que concursó en ‘Yo Me Llamo’ 2021 interpretando a Jorge Oñate, quiso viajar a Estados Unidos, aprovechando que estaba en México con su familia. Sin embargo, todo empezó mal.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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