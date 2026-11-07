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Qué enfermedad tiene 'Risa Loca', humorista, y cómo la descubrió: no tiene cura

'Risa Loca' u Óscar González, como en realidad se llama el humorista antioqueño, contó en ‘La Red’ que desde hace dos años le diagnosticaron una afección crónica con la que le tocó aprender a vivir.

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A ‘Risa Loca’ le encontraron “enfermedad silenciosa” y sin cura tras dolor en los pies

Óscar Monsalve, como en realidad se llama el humorista antioqueño, contó en ‘La Red’ que desde hace dos años le diagnosticaron una afección crónica con la que le tocó aprender a vivir.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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