A ‘Risa Loca’ le encontraron “enfermedad silenciosa” y sin cura tras dolor en los pies

Aunque ‘Risa Loca’ se la pasa haciendo reír a todo un país, el paisa fue diagnosticado con fibromialgia, una enfermedad sin cura que le hacen dolor las articulaciones. Según explicó en ‘La Red’ todo comenzó con un dolor en los pies, y cuando fue al médico le dijo que tenía fascitis plantar.

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¿Cómo descubrió 'Risa Loca' su enfermedad y cuáles fueron sus síntomas?

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Luego de los primeros dolores en los pies, las molestias de 'Risa Loca' empezaron a migrar hacia los tobillos, las muñecas y los hombros. Ante este panorama, el comediante acudió nuevamente al especialista, quien tras un nuevo chequeo le confirmó que padecía fibromialgia.

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Según relató el humorista, el origen de esta afección se habría detonado tras atravesar por una fuerte depresión provocada por dos momentos críticos en su vida: el contagio de Covid-19 y la trágica muerte de su madre.



Enfrentar esta condición ha representado un verdadero reto para el antioqueño, ya que los tratamientos médicos tradicionales no le sentaron bien, pues el profesional de la salud le formuló un tratamiento farmacológico, pero las pastillas le generaban un efecto secundario tan fuerte que lo hacían sentir como un "zombie". Por esta razón, prefirió pedirle al médico que se las retirara, asegurando que prefería convivir con el dolor pero "tener vida".

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También le recomendaron hacer más ejercicio para tratar la rigidez, pero la misma enfermedad hace que la práctica deportiva le resulte extremadamente dolorosa. A pesar de las limitaciones físicas y del esfuerzo que le exige la recuperación posterior, Óscar Monsalve no ha detenido su vida. El comediante continúa jugando partidos de fútbol con sus amigos, aunque reconoce que el proceso de descanso tras cada juego le cuesta bastante.

Además del deporte, la música se convirtió en su principal terapia y refugio. Componer, interpretar cumbia y compartir junto a su orquesta le han permitido encontrar un espacio de relajación y bienestar para sobrellevar los dolores diarios de su enfermedad.

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