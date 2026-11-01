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De qué se disfrazaron los presentadores de ‘La Red’ en Halloween: qué personaje era cada uno

Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano, Marco Vergara y Carlos Giraldo se sumaron a la celebración de Halloween con sorprendentes caracterizaciones que cautivaron a los televidentes.

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Presentadores de ‘La Red’ se disfrazaron para Halloween: tenebrosas transformaciones

Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano, Marco Vergara y Carlos Giraldo se sumaron a la celebración de Halloween con sorprendentes caracterizaciones que cautivaron a los televidentes.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Presentadores de ‘La Red’ se disfrazaron para Halloween.