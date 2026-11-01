Presentadores de ‘La Red’ se disfrazaron para Halloween: tenebrosas transformaciones

Durante la emisión especial de Halloween de ‘La Red’, los presentadores se convirtieron en personajes de terror que quedaron atrapados en una misteriosa mansión. Para esta ocasión, el equipo preparó una temática especial en la que cada uno tuvo una caracterización diferente.

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¿De qué se disfrazaron los presentadores de La Red?

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Carlos Giraldo fue el encargado de darle vida a un personaje de la cripta, desde donde comenzó la historia y narró lo que sucedía en diferentes épocas. Por su parte, Marco Vergara fue Mefistófeles y apareció con dos grandes cuernos rojos, aterradoras garras, pelaje negro y músculos rojos. El periodista tuvo algunas dificultades durante el proceso: ponerse los lentes de contacto le tomó más de 50 minutos.



Mary Méndez sorprendió con su disfraz de novia zombie, mientras que Frank Solano se convirtió en el Fantasma de la Ópera. Carlos Vargas, por su parte, eligió una caracterización de Nosferatu, el icónico vampiro, con una propuesta que combinó elementos de este personaje con la estética de un guerrero cosaco.

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Así fue la transformación de los presentadores detrás de cámaras

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La preparación para este especial requirió un trabajo detallado de maquillaje, vestuario y ambientación. El set de ‘La Red’ se transformó en una tenebrosa mansión, con diferentes elementos que ayudaron a recrear la atmósfera de terror.

Además, a través de un video detrás de cámaras, los televidentes pudieron conocer cómo fue el proceso de maquillaje y transformación de los presentadores para darle vida a cada uno de sus personajes. Además, se conversó con el equipo creativo que se encargó de toda la escenografía.

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