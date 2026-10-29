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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
Capítulo 69 Yo Me Llamo
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: imágenes de la boda y más

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron una ceremonia íntima y especial, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, bajo la mirada de decenas de amigos y familiares que llegaron hasta el lugar.

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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: así fue la ceremonia y su esperado “sí, acepto”

El cantante y la creadora de contenido celebraron una ceremonia íntima y especial, bajo la mirada de decenas de amigos y familiares que llegaron para festejar su unión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno
Foto: Instagram @luisafernandaw