Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: así fue la ceremonia y su esperado “sí, acepto”

El romance de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W sumó un nuevo capítulo inolvidable este jueves 29 de octubre en Zipaquirá, cuando la pareja llegó al altar para dar el sí, acepto, compartiendo la alegría de dar este paso junto a su familia y amigos cercanos. Las redes no tardaron en reaccionar, celebrando el amor de una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano.

Lea también: Así fue el vestido de novia de Luisa Fernanda W: su mamá la entregó



Varios famosos, como Dani Dake, Pautips y María Fernanda Aristizábal, fueron testigos del momento en el que el padre declaró a los antioqueños como marido y mujer, un emotivo momento que se selló con un beso de amor por parte de la pareja, y aplausos ensordecedores por parte de los invitados.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde se casaron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?



Uno de los detalles que más llamó la atención fue el lugar elegido para celebrar su matrimonio. La pareja escogió la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca, un escenario emblemático de Colombia conocido por su arquitectura subterránea. Después de la ceremonia religiosa, los invitados se trasladarían a Arena MX, espacio ubicado junto a Rancho MX, en Cajicá, para continuar con la celebración.

Pipe Bueno había explicado que, aunque en algún momento contemplaron la posibilidad de casarse en México, finalmente decidieron realizar la boda en Colombia, un país importante para ambos y para sus familias.

Publicidad

Lea también: Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tuvieron cena familiar antes de su boda: hubo mariachis

Historia de amor de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Publicidad

La relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W comenzó en 2019. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su relación y formó una familia con sus dos hijos, Máximo y Domenic.

Publicidad

En octubre de 2023, el cantante le propuso matrimonio a la influenciadora durante un viaje a Dubái. La propuesta marcó el comienzo de los preparativos para una boda que sus seguidores esperaron durante años.

Desde entonces, ambos compartieron algunos detalles de esta nueva etapa, aunque también reservaron aspectos de la celebración para mantener la expectativa alrededor de su gran día.