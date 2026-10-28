1:05:52 min Yo Me Llamo - Capítulo 69: Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él 1:06:35 Capítulo 68 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos 1:06:32 Capítulo 67 Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados 1:06:25 Capítulo 66 Minis reciben consejos de sus padrinos, mientras Laura y Melina buscan pareja de baile 1:05:52 Capítulo 69 Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él

Capítulo 69 Yo Me Llamo : Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él Elder encontró su mejor amigo en Aurelio y se gozan cada presentación de los minis; comparten risas, bailes y, sobre todo, los malos chistes del lobo más querido.