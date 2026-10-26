Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, y su banda sufrieron grave accidente: hay dos fallecidos

Un grave accidente de tránsito en el río Ariguaní conmocionó al departamento del Cesar en la madrugada de este 26 de octubre. El siniestro involucró al bus que transportaba a la agrupación musical de 'Kbeto' Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato 'Poncho' Zuleta.

Lee más: Dura crítica de Alfredo Gutiérrez y Poncho Zuleta al vallenato nuevo: ¿qué le reprochan?



Según los primeros reportes oficiales, el conductor del vehículo habría perdido el control del bus, provocando que este se saliera de la vía y terminara sumergido en el río Ariguaní. El vehículo regresaba de la ciudad de Cartagena, donde los músicos habían cumplido con una presentación en vivo. Versiones preliminares señalan que el propio Kbeto Zuleta viajaba en el bus junto a sus compañeros de agrupación al momento del percance.

Publicidad

El balance preliminar de la emergencia confirma la muerte de dos personas y al menos 18 lesionados, varios de ellos de gravedad. Los heridos fueron auxiliados por los cuerpos de socorro y trasladados de urgencia a los centros médicos más cercanos de la región para recibir atención especializada.

Publicidad

En declaraciones a Blu Radio, Jorge Patiño, alcalde de Bosconia, confirmó la cifra de víctimas mortales y manifestó que algunos de los supervivientes están en estado crítico. Asimismo, información publicada por el diario El Heraldo citó al mandatario local, quien detalló la severidad del impacto: “Dos de los heridos graves sufrieron amputaciones en sus extremidades”, precisó la autoridad. Posteriormente, se indicó que Kbeto Zuleta perdió una de sus piernas.





Las autoridades de tránsito y los organismos de socorro continúan adelantando labores en el lugar del siniestro en el río Ariguaní para determinar las causas exactas que provocaron la pérdida de control del vehículo. De igual forma, se espera en las próximas horas un reporte médico consolidado con el estado de salud e identidad de los afectados.

Lee más: Bus del cantante Alexis Escobar se accidentó: músicos iban para concierto de Arelys Henao

Publicidad

¿Quién es Kbeto Zuleta y cuál es su relación con Poncho Zuleta?

Carlos Alberto 'Kbeto' Zuleta es un reconocido cantante y compositor de la música vallenata en Colombia. Es hijo primogénito de la leyenda del folclor vallenato 'Poncho' Zuleta y sobrino del acordeonero Emiliano Zuleta Díaz, pertenecientes a la emblemática dinastía de los 'Hermanos Zuleta'. Kbeto ha mantenido una carrera musical activa interpretando los éxitos del folclor del Caribe colombiano.