Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rosalinda
Accidente agrupación 'Kbeto' Zuleta
Capítulo 66 Yo Me Llamo
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Accidente del grupo de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta: el bus terminó en el río

El accidente habría sucedido en las horas de la mañana de este 26 de octubre, el bus que transportaba a los músicos quedó sumergido en el río Ariguaní y el caso sigue siendo atendido.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, y su banda sufrieron grave accidente: hay dos fallecidos

El accidente habría sucedido en las horas de la mañana de este 26 de octubre, el bus que transportaba a los músicos quedó sumergido en el río Ariguaní y el caso sigue siendo atendido.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 26 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta
Accidente de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta
Foto: Instagram @kbetozuleta / @ponchozuletadiaz