Video: Martín Elías Jr. sufre fuerte caída en medio de una presentación y genera preocupación

Martín Elías Jr. se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del vallenato y uno de los intérpretes que mantiene vivo el legado musical de su padre, Martín Elías, y de su abuelo, el recordado Diomedes Díaz. Con su talento y el cariño que ha cosechado entre los seguidores del género, el artista continúa abriéndose camino en los escenarios del país.

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Martín Elías Jr. sufrió fuerte caída en medio de una presentación

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Durante una reciente presentación en Barrancabermeja, el cantante protagonizó un inesperado momento que encendió las alarmas entre los asistentes, pues sufrió una fuerte caída de la tarima luego de que una seguidora lo sujetara mientras intentaba acercarse a él. El incidente quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención la reacción del joven artista tras el golpe.

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Ante lo ocurrido, varios asistentes al evento reaccionaron de inmediato y expresaron su molestia contra la seguidora que habría provocado la caída. En el video del incidente se escucha a algunos asistentes pedir que la mujer sea retirada del evento. Sin embargo, Martín Elías Jr. se tomó la situación con humor y, tras levantarse, alzó los brazos para tranquilizar al público y demostrar que se encontraba bien, dejando claro que el espectáculo debía continuar.





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Cabe mencionar que en el video también se observa cómo el intérprete de ‘Mi ex’ recibe ayuda de su equipo de trabajo y se toma el incidente con humor. Entre sonrisas y muestras de cariño por parte de sus seguidores, el artista se reincorpora y regresa al escenario principal para continuar con el espectáculo.

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Una vez allí, toma el micrófono e invita al público a seguir disfrutando de la presentación, pese a la fuerte lluvia que caía en ese momento. “¡Y todo el mundo arriba!”, expresa el cantante, animando a los asistentes a no detener la fiesta tras el inesperado incidente.

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Tras difundirse el video de la aparatosa caída, miles de seguidores reaccionaron en redes sociales y destacaron la actitud del cantante, quien decidió continuar con el espectáculo. Entre los comentarios, varios internautas compararon su comportamiento con el de su padre y su abuelo, resaltando la nobleza y humildad que, según ellos, caracterizan a la familia Díaz.

“¡Solo a él, al papá y al abuelo les sale así, natural!”, escribió un usuario. Otros destacaron su profesionalismo: “No gritó, no se embolató, no salió con grosería, no dejó el concierto tirado. Lo que más hace a un artista es la nobleza... Y este lo tiene en los genes 👏👏👏”.