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Video: Martín Elías Jr. sufre fuerte caída en medio de una presentación y genera preocupación

Tras la aparatosa caída en plena presentación, miles de seguidores se preguntan cómo se encuentra Martín Elías Jr. y si el cantante vallenato sufrió alguna lesión durante el incidente.

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Video: Martín Elías Jr. sufre fuerte caída en medio de una presentación y genera preocupación

Tras la aparatosa caída en plena presentación, miles de seguidores se preguntan cómo se encuentra Martín Elías Jr. y si el cantante vallenato sufrió alguna lesión durante el incidente.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 25 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Martín Elías Jr.
Martín Elías Jr.
Foto: Martín Elías Jr. en 'Se Dice de Mí'