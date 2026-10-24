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Luces Velásquez recuerda sus inicios y cumple 40 años de carrera: “no olvido cuántas veces no comí” - CaracolTV

La famosa actriz habla de su salud mental, revela que está viviendo con dolor de patria y habla de los primeros años en los que trabajó en televisión.

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Luces Velásquez recuerda sus inicios y cumple 40 años de carrera: “no olvido cuántas veces no comí”

La famosa actriz habla de su salud mental, revela que está viviendo con dolor de patria y habla de los primeros años en los que trabajó en televisión.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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