Luces Velásquez recuerda sus inicios y cumple 40 años de carrera: “no olvido cuántas veces no comí”

Celebrar cuatro décadas de carrera artística no es tarea fácil, y menos cuando el camino ha estado marcado por la perseverancia, los sacrificios y una profunda vocación. En una reciente y entrañable entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, la querida y talentosa actriz Luces Velásquez hizo un recorrido por su historia en la televisión y el cine, recordando aquellos primeros pasos cuando apenas era una joven llena de sueños y de terquedad.

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Al mirar hacia atrás, la artista reconoció que, aunque el camino exigió enormes sacrificios, el resultado final valió la pena porque logró su mayor meta: realizarse como profesional y como ser humano.

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Inicios de Luces Velásquez



Entre risas y nostalgia, Luces Velásquez rememoró sus primeras apariciones en la pantalla colombiana. Sus inicios se remontan a pequeñas participaciones en producciones: "nunca se me olvida cómo arranqué, qué me tocó hacer y que cuántas veces no comí, cuántas veces no tenía donde dormir y y me podía devolver para la casa de mi papá y mi mamá, pero no porque la terquedad me me pudo y más que la terquedad, el sueño que tenía de llegar a un punto", comenta.

Aquellos años estuvieron llenos de dificultades económicas, momentos en los que no tenía dónde dormir ni qué comer, e incluso la posibilidad de regresar a la seguridad de la casa de sus padres. Sin embargo, su férrea terquedad y el anhelo de alcanzar sus sueños fueron más fuertes que cualquier obstáculo.

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Luces Velásquez y sus nuevos retos actorales

En la actualidad, Luces Velásquez sigue plenamente vigente y habló sobre su papel como una rigurosa inspectora de salud que está convencida de que las cosas deben funcionar de una sola manera, hasta que la realidad le demuestra lo contrario. Para ella, el mayor mensaje de sus proyectos recientes es invitar al público a dejar atrás las pantallas, conectar con el mundo real y proteger el planeta.

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Sin embargo, al ser consultada por el equipo de La Red sobre su salud mental y su bienestar, la actriz se sinceró al confesar que atraviesa por un momento de profunda sensibilidad frente a la realidad actual:"Debo confesar que en este momento de mi vida estoy como con un dolorcito de patria, de humanidad y de planeta tan duro [...] Me quiero ir a vivir a un lugar donde se pueda, donde hayan soluciones, donde nos queramos, donde todos podamos construir".

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