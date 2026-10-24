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Salud de Laura Bozzo: La Red revela su verdadero parte médico

¿Qué pasa con la salud de Laura Bozzo? En La Red revelamos el verdadero parte médico de la presentadora e imágenes de su última entrevista. ¡Entérate de todo aquí!

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Asistente de Laura Bozzo da nuevo parte médico y revela qué ocurrió: “está inconsciente”

Aarón Guerrero, el asistente de Laura Bozzo compartió detalles a La Red sobre el estado actual de la presentadora y les pidió calma a sus seguidores, pues ha evolucionado lentamente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 24 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Bozzo
Foto: Instagram @laurabozzo_of