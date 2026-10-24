Asistente de Laura Bozzo da nuevo parte médico y revela qué ocurrió: “está inconsciente”

Crece la incertidumbre y la preocupación en el mundo del entretenimiento tras la ola de rumores que han circulado sobre el estado de salud de Laura Bozzo, la famosa presentadora peruana inmortalizada por su célebre frase "¡Que pase el desgraciado!". Diversas versiones en redes y medios aseguraban que la conductora se encontraba delicada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubada, con ventilación mecánica, e incluso se llegó a especular sobre neumonía, problemas cardíacos, quistes y hasta su supuesto fallecimiento.

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Ante el revuelo mediático desde México, el equipo de La Red de Caracol Televisión se puso en la tarea de indagar directamente con el entorno cercano de la celebridad para conocer la verdad sobre su evolución médica.

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¿Cuál es el parte médico oficial según su asistente Aarón Guerrero?



Para despejar dudas y frenar las especulaciones, el programa se comunicó de primera mano con Aarón Guerrero, asistente personal de Laura Bozzo, quien pidió calma a todos sus seguidores y aclaró qué fue lo que ocurrió realmente.

Según explicó Guerrero, la emergencia de salud comenzó cuando la presentadora sufrió una úlcera que se le perforó, condición que requirió atención médica de urgencia inmediata. Sobre su estado actual, confirmó los siguientes detalles:



Evolución lenta: La presentadora continúa inconsciente mientras avanza su proceso de recuperación.

La presentadora continúa inconsciente mientras avanza su proceso de recuperación. Proceso de cuidado: Permanece bajo estricta observación médica debido a la gravedad de la complicación estomacal.

Permanece bajo estricta observación médica debido a la gravedad de la complicación estomacal. Llamado a la tranquilidad: Su asistente solicitó desmentir las versiones alarmistas sobre fallos cardíacos o su fallecimiento.

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La última entrevista de Laura Bozzo con La Red antes de la recaída

En medio de esta difícil situación, los presentadores del programa recordaron que el pasado 23 de septiembre estuvieron de visita en la casa de la conductora en Acapulco, México.

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A pesar de que ese día Laura ya manifestaba un fuerte dolor de estómago, demostró su profesionalismo y concedió la entrevista de manera cercana, la cual terminó grabándose desde la comodidad de la cama de su habitación. Desde el equipo de La Red y Caracol Televisión le enviamos la mejor energía para que siga evolucionando favorablemente y logre una pronta recuperación.

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