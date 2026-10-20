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Laura Bozzo estaría intubada y tendría varios órganos comprometidos

La presentadora peruana de 75 años permanecería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de México, tras presentar algunas complicaciones de salud.

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Laura Bozzo estaría intubada y tendría varios órganos comprometidos: “Situación delicada”

La presentadora peruana de 75 años permanecería en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de México, tras presentar algunas complicaciones de salud.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 20 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Bozzo
Laura Bozzo
Foto: Instagram @laurabozzo_of