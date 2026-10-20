Laura Bozzo estaría intubada y tendría varios órganos comprometidos: “Situación delicada”

El martes 13 de octubre, la revista TVyNovelas y otros medios mexicanos informaron que Laura Bozzo habría ingresado de urgencia al Hospital General de ‘El Quemado’, en Acapulco, México. Según las versiones difundidas, la presentadora y abogada habría presentado un cuadro de deshidratación severa y una obstrucción intestinal que podría haberse agravado por una posible perforación.

De acuerdo con esos reportes, el equipo médico habría evaluado su estado de salud y determinado su traslado a quirófano para realizarle una intervención de urgencia.



Puedes leer: Isabel Cristina Estrada reveló que perdió un bebé y recordó el nacimiento de su hijo Lucio

Publicidad

Tras conocerse la información sobre su estado de salud, seguidores y usuarios de redes sociales han expresado su preocupación y tristeza, además de enviar mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación a la presentadora.

Publicidad

¿Cómo es el estado de salud de la presentadora Laura Bozzo?



Según informó el programa ‘Venga la Alegría’, del canal Azteca Uno, Laura Bozzo habría presentado un choque séptico y, tras someterse a varios estudios médicos, habría recibido un diagnóstico de hipertensión pulmonar. De acuerdo con el reporte, la presentadora peruana permanecería intubada debido a las complicaciones de salud que enfrenta.

Cabe mencionar que la periodista Elizabeth Curiel fue la encargada de divulgar la información durante la emisión del programa. Según explicó, tuvo acceso a un documento médico relacionado con los exámenes practicados a Bozzo, en el que se detallaban las complicaciones que presuntamente afectan su estado de salud. Sin embargo, la información requeriría confirmación oficial por parte de la familia, los representantes de la conductora o el centro médico.

Publicidad

Te podría interesar: Murió actriz Lua Blanco, de 'Rebelde', a sus 39 años: qué ocurrió

"Arroja una situación delicada (...). En este estudio se observa que ya no existe lesión abdominal, porque en la operación que le hicieron en Acapulco fue cerrada esa úlcera", comentó Elizabeth Curiel.

Publicidad

Además, reveló que la peruana lleva cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General, donde está siendo monitoreada por los especialistas.

Representante de Laura Bozzo revela cómo avanza su estado de salud

Publicidad

Por su parte, el programa ‘En Casa con Telemundo’ habló con Aarón Guerrero, representante de Laura Bozzo, quien aseguró que la presentadora se encuentra en estado grave, pero estable.

“Quiero que entiendan que la señora va evolucionando bien, lo único que quiero que entiendan es que somos humanos. Conforme va evolucionando también puede recaer (…) Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor a la que se sometió de emergencia, fue una intervención complicada por el tema del enfrentamiento de la dulcera” explicó Guerrero.