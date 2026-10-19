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De qué murió Lua Blanco la actriz que participó en 'Rebelde'

El entretenimiento está de luto tras confirmarse este domingo 18 de octubre el fallecimiento de la actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por su papel de Roberta Messi en 'Rebelde'.

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Murió actriz Lua Blanco, de 'Rebelde', a sus 39 años: qué ocurrió

El entretenimiento está de luto tras confirmarse este domingo 18 de octubre el fallecimiento de la actriz y cantante brasileña Lua Blanco, recordada por su papel de Roberta Messi en 'Rebelde'.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Lua Blanco actriz brasilera de 'Rebelde'
Lua Blanco actriz brasilera de 'Rebelde'
Foto Instagram: @lua_blanco