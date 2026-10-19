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Quién era Gus Ormo, cantante que fue hallado muerto en piscina de su casa

Detalles sobre quién era Gus Ormo, artista venezolano fue hallado sin vida el viernes 16 de octubre de 2026 en una residencia ubicada en Weston, al sur de Florida, en circunstancias sospechosas.

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Quién era Gus Ormo, cantante que fue hallado muerto en la piscina de su casa

El artista venezolano fue hallado sin vida el viernes 16 de octubre de 2026 en una residencia ubicada en Weston, al sur de Florida, en circunstancias que continúan bajo investigación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Gus Ormo
Gus Ormo
Foto: Instagram @gus_ormo