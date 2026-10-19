Quién era Gus Ormo, cantante que fue hallado muerto en la piscina de su casa

El cantante y pianista venezolano Gustavo Enrique Ormo, conocido como Gus Ormo, fue hallado sin vida a los 45 años en la piscina de su casa en Weston, Florida, y la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) investiga el hecho como una muerte sospechosa. De acuerdo con CBS News Miami, la Oficina del Sheriff del condado de Broward recibió una llamada de emergencia alrededor de las 9:00 de la mañana del viernes 16 de octubre, relacionada con un posible ahogamiento en una vivienda ubicada en Quail Roost Drive, en Weston.

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Los equipos de emergencia llegaron al lugar y encontraron a un hombre sumergido boca abajo en la piscina. Su fallecimiento fue confirmado en la escena. El caso quedó a cargo de las unidades de homicidios y escena del crimen, que calificaron las circunstancias como sospechosas. Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un objeto que parecía ser una cuerda cerca del cuerpo y que se extendía hacia la piscina. Sin embargo, las autoridades no han confirmado qué era ese elemento ni si tenía alguna relación con la muerte del músico.

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La identidad del músico fue confirmada formalmente por su hermana, Antonieta Ormo, quien en declaraciones a medios de comunicación, como Telemundo 51, señaló que la familia dispone de poca información sobre lo sucedido y atraviesa un momento complejo ante la noticia.

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Quién era Gus Ormo, cantante hallado muerto en su casa



Gustavo Enrique Ormo fue un pianista, compositor y cantautor venezolano nacido en Maracaibo, estado Zulia. Conocido artísticamente como Gus Ormo, desarrolló una propuesta musical centrada en las baladas, el pop romántico y las composiciones de carácter emocional.

Desde muy temprana edad demostró aptitudes para el arte al aprender a ejecutar el piano y la guitarra de forma autodidacta. En el año 2026, el artista se encontraba promocionando su proyecto instrumental titulado ‘Ágape’, una producción enfocada en la exploración del piano como medio de expresión emocional.

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Ormo llevaba varios años radicado en el sur de Florida, donde continuó desarrollando sus producciones musicales y buscando ampliar su público dentro de la industria latina.