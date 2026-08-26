Quién era Andreína Yépez, actriz de 51 años que murió de cáncer

La confirmación de la muerte de Andreína Yépez la hizo el programa de entretenimiento 'Zona I' a través de sus canales oficiales y plataformas digitales. En sus ‘post’ señaló que la actriz llevaba su diagnóstico con absoluta reserva, rodeada de su entorno más íntimo y familiar.

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Y es que la artista batallaba contra un cáncer de páncreas, enfermedad que le había sido diagnosticada apenas un mes antes de su partida.

"Andreina deja un vacío imborrable en las pantallas que tantas veces llenó de risas, talento y carisma. Su luz, su inolvidable paso por la comedia donde cautivó a toda Venezuela con su entrañable personaje de “Melao” y su impecable participación en las producciones más emblemáticas de nuestro país permanecerán para siempre en el corazón del público",se lee en la publicación.

¿Quién era Andreína Yépez y en qué producciones participó?

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Andreína Yépez fue una de las figuras más queridas y polifacéticas de la televisión hispana. Destacada por su carisma como actriz, modelo, humorista y presentadora, conquistó al público por su versatilidad frente a las cámaras.





Su papel más emblemático fue el de 'Melao' Urbina en la exitosa telenovela 'Cosita Rica', escrita por Leonardo Padrón, en la que Rafael Novoa era uno de los protagonistas. Durante su carrera también participó en reconocidas producciones dramáticas y programas humorísticos. En sus últimos años de vida permaneció radicada en Miami, donde continuó su labor en los medios como animadora y comunicadora.

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Tras difundirse la desgarradora noticia de su fallecimiento, compañeros del gremio artístico, figuras de la farándula y miles de fanáticos manifestaron profunda consternación en las plataformas digitales. Colegas de la actuación y del humor destacaron el espíritu alegre de Yépez, recordando su innegable carisma frente a los reflectores y enviando sentidas condolencias y oraciones a sus allegados.

Uno de los que se mostró más afectados fue Osman Aray, periodista y presentador que compartió con Yépez en distintas ocasiones. A través de su cuenta de Instagram recordó varios momentos que vivió con la actriz y escribió:

"[...] Aunque la tristeza y el vacío me supera! Dedicarte estas líneas me libera y me ayuda a mitigar este horrible sentimiento de pérdida! Amiga bella Gracias por tu inmenso cariño para mí y mi familia y te prometo que siempre te recordaré hermosa y radiante. Leonardo Padrón te regaló uno de tus personajes más iconicos “MELAO” pero yo te lo rebautice como EL MELAO QUE NO EMPALAGA. Gracias por esa hermosa energía y las risas que por tantos años nos acompañaron. Te voy a extrañar en mi boda!"