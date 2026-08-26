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Quién era Andreina Yépez, actriz de 51 años que murió de cáncer de páncreas

Detalles sobre quién era Andreina Yépez, actriz de 51 años que murió de cáncer de páncreas, y que trabajó en novela que protagonizó Rafael Novoa.

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Quién era Andreína Yépez, actriz de 51 años que murió de cáncer

La también modelo y comediante venezolana falleció en Miami, Estados Unidos, lo que ha provocado conmoción en el mundo del espectáculo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Andreina Yépez
Andreina Yépez
Foto: Instagram @andreyepez