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Cuándo es la despedida de soltera de Luisa Fernanda W, prometida de Pipe Bueno - CaracolTV

Luisa Fernanda W contó en Instagram que su despedida de soltera tendrá lugar en el mes de septiembre. Además, reveló detalles de su luna de miel con Pipe Bueno.

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Luis Fernanda W tomó inesperada decisión sobre su despedida de soltera: esto dijo

La influenciadora apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar cómo van los preparativos para su boda y la fiesta que tendrá con sus amigas antes del matrimonio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luis Fernanda W habló sobre su despedida de soltera y los preparativos para su boda con Pipe Bueno.
Luis Fernanda W habló sobre su despedida de soltera y los preparativos para su boda con Pipe Bueno.
Foto: Instagram @luisafernandaw y @pipebueno