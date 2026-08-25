Shakira conoció a Mr. Beast y le propuso ayudarla a construir escuelas en Barranquilla

Mr. Beast, el influenciador estadounidense que ha ganado reconocimiento internacional por ayudar causas nobles, se convirtió en tendencia al publicar el pasado 24 de agosto un video en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), donde se le ve acompañado de Shakira.

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El encuentro tuvo lugar en la final del Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolló en el Metlife Stadium de Estados Unidos donde España se enfrentó a Argentina y venció 1-0. En el clip, se aprecia a la barranquillera dichosa de conocer al creadora de contenido digital, por lo que aprovechó para hacerle una petición.

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Qué le propuso Shakira a Mr. Beast

Al ver que Mr. Beast estaba interesado en colaborar con ella, la intérprete de temas como 'Antología' y 'Dónde están los ladrones' le pidió hacer más escuelas en Colombia. Fue justo en ese momento donde Tom Cruise intervino para proponer a Barranquilla como la ciudad beneficiada, por lo que el youtuber terminó accediendo.



MrBeast shares a new video talking with Shakira about building schools in Colombia. pic.twitter.com/bvxQfqEtPG — Pop Core (@TheePopCore) August 24, 2026

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Finalmente, la mamá de Milán y Sasha aprovechó la oportunidad, antes de que dejara de grabar, para expresarle su admiración por el trabajo que ha desempeñado durante años en las plataformas digitales, pues ha usado su influencia para ayudar a personas en diferentes partes del mundo.

Aunque el clip se grabó en julio, se dio a conocer más de un mes después. Durante este tiempo, de hecho Shakira ha vuelto a ser noticia en Colombia y a nivel internacional por visitar Quibdó, Chocó, luego del sismo de magnitud 7.4 que tuvo lugar el 10 de agosto y que afectó principalmente el occidente del país, dejando más de 300 muertos y miles de afectados por los daños en la infraestructura.

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Ante este panorama, la barranquillera anunció la donación de más de un millón de dólares destinados para la construcción de 10 escuelas en Chocó y la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de Chocó.

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Es necesario mencionar que la artista tiene una misión filántropa desde 1997 con la creación de su Fundación Pies Descalzos, con la que busca brindar un apoyo a los menores, construyendo de esta forma instituciones educativas y dándoles una mano para garantizar que los niños puedan acceder a una educación de calidad.

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