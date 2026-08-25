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Aunque el encuentro tuvo lugar en el Mundial de Fútbol 2026, el video se conoció hasta el pasado lunes 24 de agosto. Mira aquí la conversación que sostuvieron ambos.

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Shakira conoció a Mr. Beast y le propuso ayudarla a construir escuelas en Barranquilla

Aunque el encuentro tuvo lugar en el Mundial de Fútbol 2026, el video se conoció hasta el pasado lunes 24 de agosto. Mira aquí la conversación que sostuvieron ambos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Mr. Beast mostró el video de su encuentro con Shakira y lo que conversaron.
Mr. Beast mostró el video de su encuentro con Shakira y lo que conversaron.
Foto: GettyImages.