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Gerard Piqué y Clara Chía podrían ver a Shakira en la final del Mundial 2026- CaracolTV

Piqué y Clara Chí fueron vistos en un restauran en Los Ángeles a pocos días de la final del Mundial de Fútbol 2026. Fans aseguran que podrían cruzarse con Shakira en Nueva York.

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Piqué y Clara Chía viajaron a Estados Unidos antes de la final del Mundial, ¿verán a Shakira?

La cantante barranquillera se presentará este domingo 19 de julio en Nueva York con su canción 'Dai Dai'. La intervención ocurrirá en el show de medio tiempo del evento de fútbol.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Crecen rumores de una posible asistencia de Piqué y Clara Chía a la Final del Mundial 2026.
Crecen rumores de una posible asistencia de Piqué y Clara Chía a la Final del Mundial 2026.
Foto: GettyImages e Instagram @3gerardpique