Murió importante miembro de la familia Kardashian: "Nuestros corazones están rotos"

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Mary Jo Campbell, más conocida dentro de la industria del entretenimiento como MJ Campbell, la mamá de Kris Jenner. La noticia fue dada a conocer este 16 de julio por la misma empresaria a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

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"Hoy nos despedimos de mi hermosa mamá MJ. 😞💔 No hay palabras capaces de expresar lo que ella ha significado para mí ni el dolor inmenso de tener que decirle adiós. Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Ella me enseñó todo lo que realmente importa: amar a la familia con intensidad, ser amable, estar presente para quienes amas y nunca dar por sentado ni un solo momento juntos", escribió.

Junto a las emotivas palabras, posteó una fotografía de su progenitora, recogiendo de esta forma casi 3 millones de 'me gustas'.





La mujer ganó reconocimiento internacional gracias a su participación en los programas 'Keeping up with the Kardashians' y 'The Kardashians', donde las cinco hermanas muestran no solo los episodios más complejos que ha enfrentado la familia, sino también cómo es vivir como socialités y los proyectos en los que trabajan.

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Aunque no era una de las protagonistas de los formatos, MJ, de 91 años, se ganó el cariño del público gracias a su calidez; por lo que millones de personas no han dudado en enviarles mensajes de aliento a la familia para poder enfrentar este complejo momento.

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Es necesario mencionar que el deceso tiene lugar dos años después de la muerte de Karen Houghton, la hermana de Kris que falleció en marzo de 2024.

"Tengo el corazón hecho mil pedazos... Gracias por haberme regalado la mejor infancia y una vida tan hermosa y bendecida... Te amaré siempre, mamá. Gracias por darnos todo", concluyó el mensaje en la citada plataforma.

Por el momento no se han revelado las causas de su deceso. Otras integrantes de la familia como Kim y Khlóe Kardashian, así como también Kylie Jenner, se han pronunciado en redes sociales con imágenes que le tomaron a su abuela en vida, agradeciendo de esta forma todas las enseñanzas que les transmitió y el tiempo que lograron compartir juntas.

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