Murió actor de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte': hizo importante personaje

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Michael Byrne, actor recordado por su participación en películas como 'Harry Potter' e 'Inidiana Jones y la última cruzada' (1989). La noticia fue dada a conocer por The Guardian, que explicó que la muerte se produjo hace varios días y que todavía no se conocen los motivos exactos de su deceso.

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Qué personaje interpretó Michael Byrne en 'Harry Potter'

Byrne en 2010 tuvo la oportunidad de dar vida a Gellert Grindelwald, el mago oscuro y enemigo de Dumbledore en la primera parte de la última entrega de la saga. Este se convertiría en uno de los personajes más importantes de la precuela 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', protagonizada por Eddie Redmayne.

Allí, Johnny Depp prestó su piel al malvado mago en su adultez, mostrando de esta forma cómo era la amistad con Albus Dumbledore, por qué de distanciaron y más misterios que rodean al mundo mágico antes de la llegada de Voldemort.



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Byrne nació en Londres, Inglaterra, el 7 de noviembre de 1943. Desde temprana edad descubrió su pasión por las artes escénicas, lo que lo impulsó a formarse en esta disciplina en el Central School of Speech and Drama.

Luego de su preparación, se enfocó en crear un sólida carrera de más de 60 años. Inicialmente tuvo la posibilidad de trabajar en teatro, adquiriendo gran parte de sus habilidades interpretativas en las tablas; no obstante, la oportunidad de trabajar en cine le fue abriendo cada vez más puertas para darse a conocer en el escenario internacional.

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Llegó a ser parte de exitosas cintas como 'Corazón valiente', película ganadora de un Óscar de Mel Gibson; 'El Mañana muere', 'Pandillas de Nueva York', entre otros éxitos que generan gran recordación entre el público.

En televisión, por su parte, hizo parte de 'The Living and the Dead', 'Midsomer Murders', 'American Rust', 'The Baby' y 'Bodies'.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diferentes fanáticos han acudido a las plataformas digitales para lamentar su partida y recordar los momentos más importantes de su carrera artística: "Que descanse en paz", "Era un gran actor, mucha fuerza a su familia", "Adiós a un grande, nos acompañó en nuestra infancia", son algunos de los mensajes que se leen en Internet.

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