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Murió Michael Byrne, actor de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte', a los 82 años- CaracolTV

Michael Byrne apareció no solo en 'Harry Potter' dando vida a Gellert Grindelwald, sino también en 'Inidiana Jones'. Esto se sabe acerca de su deceso producido el 20 de junio.

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Murió actor de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte': hizo importante personaje

El actor apareció en la primera entrega de la película, la cual fue lanzada en 2010. Según medio internacionales, murió el 20 de junio, pero la noticia se conoció días después.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Qué actor de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte' falleció.
Qué actor de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte' falleció.
Foto: 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte' y GettyImages.