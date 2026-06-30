Murió Bertha Mejía, expareja de Diomedes Díaz y la mamá de su primera hija

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de Bertha Rosario Mejía Acosta, primer amor de Diomedes Díaz y madre de Rosa Elvira Díaz Mejía. De acuerdo con El Pilón, la mujer falleció a las 3:00 de la madrugada de este 30 de junio en la Clínica del Cesar, donde permanecía hospitalizada.

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Según la información publicada por ese medio, Mejía había ingresado al centro asistencial por causa de una neumonía. Hasta el momento, no se han conocido más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.





Tras conocerse la noticia, seguidores de 'El Cacique de la Junta' expresaron mensajes en redes sociales para lamentar su partida. Asimismo, varios usuarios recordaron la historia que compartió con el cantante en los primeros años de su vida, así como la influencia que tuvo en algunos episodios de su trayectoria personal.

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La historia de amor de Diomedes Díaz y Bertha Mejía

La historia entre Diomedes Díaz y Bertha Mejía comenzó cuando el artista empezaba a darse a conocer con el respaldo de su tío Martín Maestre. En esa etapa se conocieron en La Junta, lugar donde nació la relación que más adelante daría paso a la llegada de su primera hija.

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En alguna ocasión, Bertha concedió una entrevista para Juan Rincón Vanegas, en la que relató que su historia de amor inició durante una fiesta celebrada en La Junta. De acuerdo con su relato, el cantante la sorprendió por detrás mientras ella disfrutaba del carnaval y le dio un beso, hecho que marcó el comienzo de su relación.

Sin embargo, la relación enfrentó dificultades desde el principio, debido a que la madre de Bertha no estaba de acuerdo con el noviazgo porque consideraba al intérprete de vallenato "parrandero". A pesar de esa situación, ambos continuaron viéndose a escondidas hasta convertirse en padres de Rosa Elvira Díaz Mejía, cuando Díaz tenía 17 años.

Con el paso del tiempo, la historia entre ambos también quedó vinculada a la carrera musical del intérprete. De acuerdo con lo que se ha conocido sobre su relación, Bertha sirvió de inspiración para canciones como 'Cariñito de mi vida' y 'El Aguinaldo', temas que forman parte del repertorio de artistas de este género.

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Mientras tanto, tras confirmarse su fallecimiento, seguidores del cantante continúan compartiendo mensajes en redes sociales en los que recuerdan la historia de Bertha y expresan deseos de paz en su tumba.

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