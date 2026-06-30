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Murió Bertha Mejía, primer amor de Diomedes Díaz y mamá de Rosa Elvira- CaracolTV

La mujer se encontraba bajo supervisión médica en la Clínica del Cesar. Fanáticos de 'El Cacique de la Junta' la despiden con cariño a través de redes sociales. Esto se sabe del deceso.

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Murió Bertha Mejía, expareja de Diomedes Díaz y la mamá de su primera hija

La mujer se encontraba bajo supervisión médica en la Clínica del Cesar. Fanáticos de 'El Cacique de la Junta' la despiden con cariño a través de redes sociales. Esto se sabe del deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Murió Bertha Mejía, primera amor de Diomedes Díaz.
Murió Bertha Mejía, primera amor de Diomedes Díaz.
Foto: Tomada de Internet/ GettyImages.