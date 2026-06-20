Murió importante integrante de 'Friends', la serie del 94: adiós a un grande

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de James Burrows, director de la icónica serie 'Friends', producción en la que Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox y Matt LeBlanc fueron los protagonistas.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado. Sin embargo, en el mensaje no se especificaron la fecha ni la hora exacta de su fallecimiento. En el texto difundido destacaron la trayectoria que desarrolló a lo largo de varias décadas dentro de la industria televisiva.



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“Durante más de cinco décadas, Burrows fue uno de los directores más influyentes y queridos en la historia de la televisión. Como un director legendario, maestro y fuerza creativa, ayudó a formar generaciones de comedia y dio alegría incalculable a audiencias de todo el mundo”, se leyó en el documento.

Tras conocerse la información, diferentes personalidades del entretenimiento se pronunciaron sobre su partida. Entre quienes reaccionaron estuvieron integrantes de los elencos de 'Friends' y 'Will & Grace', producciones con las que mantuvo una estrecha relación profesional a lo largo de su carrera.



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Quién era James Burrows, el integrante de 'Friends' que murió

James Burrows nació el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles. Además, creció en una familia vinculada al mundo del espectáculo, ya que es hijo de Abe Burrows, reconocido escritor y productor de Broadway.

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Su trayectoria profesional comenzó a consolidarse durante la década de los años setenta. En ese periodo participó como director de episodios de producciones como 'The Mary Tyler Moore Show', 'Laverne & Shirley' y 'The Bob Newhart Show', proyectos que le permitieron ganar reconocimiento dentro de la televisión estadounidense.

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Posteriormente, amplió su presencia en la industria con trabajos en diferentes formatos de comedia. Uno de los proyectos más destacados de su carrera fue 'Cheers', serie de la que dirigió un total de 236 episodios. Su participación en esta producción se convirtió en uno de los hitos más relevantes de su recorrido profesional.

Con el paso de los años, Burrows continuó vinculado a producciones de amplia difusión. Entre ellas figuran 'The Big Bang Theory' y 'Mike & Molly', espacios en los que también aportó su experiencia como director.

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Asimismo, su carrera se mantuvo activa en años recientes. De hecho, una de sus participaciones más recientes fue en 'The Comeback', serie en la que trabajó junto a Lisa Kudrow, actriz recordada por interpretar a Phoebe Buffay en 'Friends'.