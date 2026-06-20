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Murió James Burrows, director de 'Friends, a los 85 años: esto se sabe - CaracolTV

Colegas del medio y admiradores lamentaron la muerte de la persona que estuvo al mando de los primeros episodios de la serie estadounidense. Esto se sabe sobre su deceso.

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Murió importante integrante de 'Friends', la serie del 94: adiós a un grande

Colegas del medio y admiradores lamentaron la muerte de la persona que estuvo al mando de los primeros episodios de la serie estadounidense. Esto se sabe sobre su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Murió famoso integrante del equipo de 'Friends'.
Murió famoso integrante del equipo de 'Friends'.
Foto: 'Friends'.