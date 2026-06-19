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Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 19 de junio: capítulo 76 - CaracolTV

Cristina Hurtado se reunió con los jurados y con los grupos en el escenario para conocer cuál es el que queda eliminado oficialmente del concurso musical de los profesionales.

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Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 19 de junio: recibieron aplausos

Cristina Hurtado se reunió con los jurados y con los grupos en el escenario para conocer cuál es el que queda eliminado oficialmente del concurso musical de los profesionales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Qué equipo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 19 de junio.
Qué equipo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 19 de junio.
Foto: Caracol Televisión.