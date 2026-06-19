Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 19 de junio: recibieron aplausos

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 19 de junio se llevó a cabo la noche dedicada a Kike Santander. En esta jornada, el compositor se convirtió en el primer jurado en visitar los estudios de Ditu para proponer retos a los seis equipos que continuaban en competencia dentro del formato.

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A lo largo de la emisión, las agrupaciones participantes interpretaron algunas de las canciones más reconocidas del repertorio del compositor. De esta manera, cada presentación estuvo centrada en una obra de Kike Santander, como parte de la dinámica establecida para la gala.

En primer lugar, Cola de Lagarto subió al escenario con la interpretación de 'Abriendo puertas'. Posteriormente, Macondo Sound System presentó su versión de 'Azul'. Por su parte, Colombian Crew asumió el reto con 'Si tú supieras', mientras que The Beat Voice llevó a escena 'Ave María'.



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Asimismo, Cu4rz participó con la canción 'No sé olvidar'. Finalmente, Trébol de Cuatro cerró la ronda de presentaciones con 'Piel Morena', completando así las actuaciones de los seis equipos que siguen en la competencia.

Debido a que la jornada estuvo dedicada a Kike Santander, la decisión sobre el veredicto de la noche quedó en manos de Gian Marco y Felipe Peláez. Ambos fueron los encargados de analizar las presentaciones y definir los resultados correspondientes a esta gala.

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Tras la deliberación, los dos jurados determinaron que Colombian Crew era el Mejor Grupo de la Noche. Con esta decisión, el grupo obtuvo el reconocimiento principal de la jornada dedicada al compositor.

Por otro lado, también se dio a conocer el nombre del equipo que debía abandonar la competencia. En ese sentido, Trébol de Cuatro fue el grupo eliminado durante la emisión de este 19 de junio.

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Luego de conocer el resultado, los integrantes agradecieron la oportunidad de haber hecho parte del programa. Además, manifestaron su satisfacción por haber participado en el formato y por la experiencia vivida a lo largo de su paso por el concurso musical de los profesionales.

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