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Murió Ece İrtem, famosa actriz turca, a los 35 años: estas fueron sus novelas - CaracolTV

Ante la oleada de especulaciones sobre el deceso de la actriz, el medio Ensonhaber tuvo que dar a conocer la declaración de su familia donde se referían a los motivos del deceso.

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Murió famosa actriz turca a los 35 años: estas fueron las novelas en las que trabajó

Ante la oleada de especulaciones sobre el deceso de la actriz, el medio Ensonhaber tuvo que dar a conocer la declaración de su familia donde se referían a los motivos del deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Murió Ece İrtem, famosa actriz turca, a los 35 años.
Murió Ece İrtem, famosa actriz turca, a los 35 años.
Foto: Instagram @irtemece y GettyImages.