Murió famosa actriz turca a los 35 años: estas fueron las novelas en las que trabajó

El mundo del entretenimiento internacional está de luto debido a la muerte de una destacada actriz turca. Se trata de Ece Irtem, recordada por participar en producción de renombre como 'Nueva novia', 'Fruto prohibido', 'El hombre equivocado', 'Me robó mi vida' y 'The Lizard', que le permitieron alcanzar famaen el extranjero.

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De qué murió Ece Irtem, famosa actriz turca

De acuerdo con la información difundida en medios internacionales, el deceso se produjo por un ataque cardiaco sorpresivo; al parecer, los servicios de emergencia no lograron atenderla a tiempo una vez fueron contactados, lo que derivó en su pérdida.

El portal Ensonhaber dio a conocer que el representante legal de la familia de la actriz fue el encargado de certificar las causas exactas del fallecimiento debido a las especulaciones que se empezaron a formar en las plataformas digitales.





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Los fanáticos han acudido a sus últimas publicaciones en Internet para lamentar el hecho. Aunque sus últimos post tienen limitados los mensajes, en las fotos del 2025 se destacan mensajes como: "Que duermas bien, que Alá te recompense con el paraíso💔", "Nunca me gustaron ninguno de los papeles, pero Ece... hermosa Ece, ángel Ece, aunque nunca te conocí, lloré tu pérdida... Oh Ece, que tu lugar esté en el cielo, que la tierra no te haga daño", "Oh, mi querida hermana, que Dios te conceda un lugar en el paraíso 🤲😭", entre otras muestras de cariño y admiración.

Quién era Ece Irtem, la actriz turca que murió

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Era una actriz nacida el 14 de junio de 1991 en la Provincia de Sivas, Turquía, famosa por haber participado en diferentes producciones de televisión que fueron llevadas a más países. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 300 mil seguidores, donde acostumbraba a publicar contenido relacionado con su faceta artística.

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De hecho, hace pocos días mostró instantáneas de su viaje a Tailandia para celebrar su cumpleaños número 35; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que tan solo un día después fallecería.

Fanáticos, amigos y colegas del medio la han despedido a través de redes sociales y han recordado los mejores momentos de su faceta actoral y en el mundo del modelaje.