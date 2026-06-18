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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 18 de junio: capítulo 75 - CaracolTV

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander tuvieron que analizar las presentaciones de Macondo Sound System y Cuatro en Línea luego de que Trébol de Cuatro fuera salvado por el público de la calle.

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Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 18 de junio: lo despidieron con cariño

Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander tuvieron que analizar las presentaciones de Macondo Sound System y Cuatro en Línea luego de que Trébol de Cuatro fuera salvado por el público de la calle.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 18 de junio.
Qué grupo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 18 de junio.
Foto: Caracol Televisión.