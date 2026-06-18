Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ este 18 de junio: lo despidieron con cariño

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 18 de junio se llevó a cabo una nueva noche de eliminación, en la que uno de los grupos participantes tuvo que abandonar la competencia tras las votaciones del público y la decisión final de los jurados.

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En esta etapa del programa, los grupos realizaron presentaciones musicales en la calle con el objetivo de obtener el respaldo de los espectadores. En primer lugar, Macondo Sound System interpretó la canción 'El doctorado'. Posteriormente, Cuatro en Línea presentó 'Mala hierba', mientras que Trébol de Cuatro llevó al escenario 'Luz de Luna'.

Qué equipo quedó eliminado de 'A Otro Nivel' este 18 de junio

Luego de las presentaciones, Cristina Hurtado fue la encargada de dar a conocer los resultados de las votaciones del público. Tras revelar los porcentajes obtenidos, se confirmó que Trébol de Cuatro logró asegurar su permanencia en la competencia.

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Por consiguiente, Cuatro en Línea y Macondo Sound System tuvieron que enfrentarse nuevamente. Sin embargo, esta vez la definición se realizó sobre el escenario del programa, donde ambos grupos volvieron a presentarse ante los jurados.

Después de las actuaciones, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander deliberaron para tomar una decisión sobre cuál de las dos agrupaciones continuaría en el concurso. Finalmente, los tres jurados dieron a conocer que Cuatro en Línea era el equipo eliminado de la noche, por lo que quedó fuera de la competencia.

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Una vez anunciada la decisión, Cristina Hurtado se despidió de los integrantes de Cuatro en Línea y les dedicó unas palabras antes de su salida del programa. Asimismo, aprovechó el momento para informar algunos cambios que marcarán la siguiente fase del concurso.

De acuerdo con lo anunciado por la presentadora, tras esta eliminación solo quedan seis grupos en competencia. Además, indicó que a partir de ahora cambiarán las dinámicas dentro del programa, lo que dará paso a una nueva etapa en la recta final de la temporada.

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Entre las novedades reveladas, se informó que los jurados tendrán la posibilidad de pisar los estudios ditu, una modificación que entrará en vigencia en las próximas emisiones.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

