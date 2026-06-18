Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Mundial 2026
Arelys Henao
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué hizo Mario Vanemerak con plata que ganó cuando Millonarios lo contrató

Mario Vanemerak, exfutbolista de la Selección de Argentina y de Millonarios (equipo de Bogotá), revela qué hizo con la plata que ganó cuando el conjunto azul lo contrató.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mario Vanemerak dice qué hizo con plata que ganó cuando Millonarios lo fichó

El exfutbolista llegó a reforzar el equipo de Bogotá, en 1987, con la presión de que debía salir campeón. El argentino no solo cumplió, sino que logró el bicampeonato con el ‘Embajador’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 18 de jun, 2026
Comparta en:
Mario Vanemerak
Mario Vanemerak
Foto: Caracol Televisión