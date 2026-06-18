Mario Vanemerak dice qué hizo con plata que ganó cuando Millonarios lo fichó

Antes de llegar a Millonarios, Mario Vanemerak estuvo cerca de ser contratado por América de Cali, Junior y hasta Santa Fe; sin embargo, apareció Millonarios y concretó la compra del argentino, que se volvió un ídolo para la hinchada azul.

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Vanemerak relató en el pódcast ‘Historias con Ritmo’ su experiencia en el equipo azul y de pasó contó qué hizo con la plata que le dieron por su fichaje. El exjugador, que años después dirigió al equipo de sus amores, reveló que lo primero compró con ese dinero fue e una casa para su mamá, en Buenos Aires, Argentina.

"Millonarios me compró y con el porcentaje, más una plata que le pedí adelantada a don Guillermo en Argentina, le puede comprar la casa a mamá en Buenos Aires. Nosotros somos del interior y tuvimos la casa en el pueblo, pero yo le compré una casa a mamá en avenida Directorio y Varela, la casa que siempre soñé que tuviera mi mamá, mi papá y mis hermanos. Esa casa queda en Flores, a tres cuadras del papa argentino, Francisco, y a cinco cuadras de la casa de Carlos Bilardo, entonces es un barrio muy futbolero”, declaró el también técnico en la conversación.

https://youtu.be/kX3NBnXvkHs





El argentino, que compartió el camerino con Diego Maradona en la Selección Argentina, señaló que poder darle la casa soñada a su familia fue la mayor satisfacción.

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¿Quién es Mario Vanemerak?

Mario Alberto Vanemerak es un exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo argentino, ampliamente reconocido en Colombia por su estrecha relación con el fútbol profesional colombiano y, especialmente, con el club Millonarios FC. Nació en Firmat, provincia de Santa Fe (Argentina), y se desempeñó como mediocampista durante su carrera profesional.

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Su trayectoria como jugador comenzó en Vélez Sarsfield, pero alcanzó gran notoriedad al llegar a Millonarios en 1987. Con el equipo bogotano fue campeón de la liga colombiana en 1987 y 1988, convirtiéndose en uno de los referentes de una de las etapas más exitosas del club. Su estilo de juego aguerrido y su liderazgo en el mediocampo hicieron que fuera adoptado como ídolo por gran parte de la afición azul.

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Tras retirarse como futbolista, Vanemerak inició su carrera como director técnico en Colombia. Dirigió equipos como Boyacá Chicó, Millonarios FC, Patriotas Boyacá y Real Cartagena. Su paso más recordado como entrenador fue en Millonarios durante la Copa Sudamericana de 2007, cuando llevó al conjunto bogotano hasta las semifinales del torneo, eliminando en el camino a rivales de peso internacional como Atlético Nacional, Colo-Colo y São Paulo FC.

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Además de su actividad en los banquillos, Vanemerak se radicó en Colombia y desarrolló una carrera como analista y comentarista deportivo en radio y televisión.

