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Daniela Álvarez, exanfitrona del 'Desafío', habría vuelto con Lenard Vanderaa: video

Video que confirmaría que Daniela Álvarez expresentadora del 'Desafío' y exreina de belleza habría vuelto con su exnovio: video que lo confirma

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Daniela Álvarez, exanfitriona del ‘Desafío’, habría vuelto con su ex: los vieron cariñosos

La reconocida modelo y creadora de contenido colombiana volvió a ser tema de conversación tras ser vista con su expareja. Generaron expectativas ante sus seguidores, ¿se aproxima reconciliación?

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Daniela Álvarez
Daniela Álvarez
Foto Instagram: @danielaalvareztv