Daniela Álvarez, exanfitriona del ‘Desafío’, habría vuelto con su ex: los vieron cariñosos

Según un video compartido por La Red, de Caracol Televisión, Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa, quienes terminaron en 2020, fueron grabados abrazados mientras disfrutaban de un concierto en compañía de Ricky, el hermano de la modelo.

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“Pues si señoras y señores todo parece indicar que donde hubo fuego, cenizas quedan y después de varios años, volvemos a ver a esta pareja en actitud muy cariñosa”, se lee en el post del programa de entretenimiento.

Decenas de fanáticos de la expresentadora del Desafío se alegraron por esta posible reconciliación y dejaron comentarios como: “Mueroooooo, ¡que lindoooos!, ‘Que alegría por ellos’, ‘Súper, él estuvo al inicio y en medio de su proceso, la gente lo acribillo duro cuando él tuvo que abandonar el país por su proceso de extranjería. Ella le pidió perdón por todo lo que se dijo de él y ahora merece estar en su vida’, ‘El verdadero "uno siempre vuelve dónde fue feliz.

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Sin embargo, no hay nada confirmado aún, pues los involucrados no han hablado en sus redes sociales sobre lo sucedido. También es clave recalcar que ni Álvarez y Vanderaa no se sigue en sus redes sociales y tal vez quieran mantener su romance alejado del público.

Quién es Daniela Álvarez y que le sucedió

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Daniela Álvarez Nació en Barranquilla en mayo de 1988, es modelo, presentadora, exreina de belleza y fue señorita Colombia en 2011-2012. Además, representó al país en Miss Universo 2012. Es en 2019 que la mujer llega a Caracol Televisión para ser la presentadora, junto a Andrea Serna, del ‘Desafío 2019: Súper Regiones’.

En 2020, la mujer presentó su primera afectación en la salud para que le retitaran la masa que tenía en su abdomen, delante de las costillas. Sin embargo, tiempo después, sufrió de una isquemia vascular que le terminó afectando su pierna izquierda. Por recomendación médica y en compañía de su familia tomó la decisión de amputarse media pierna.