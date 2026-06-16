Neymar será papá por quinta vez; lo anunció en medio del Mundial y reveló qué espera

En la grabación aparece la pareja con sus dos hijas y el primogénito de Neymar, que nació como fruto de una relación adolescente, sentados en una zona verde. Posteriormente, Biancardi, su marido y el niño se vendan los ojos y se empiezan a llenarse de una tinta. Cuando se destapan los ojos, notan que están manchados de color rosa, lo que quiere decir que esperan una niña.

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El anuncio llega en un momento especial para Neymar, quien se encuentra concentrado con la selección brasileña en el Mundial de 2026. Aunque el atacante ha enfrentado problemas físicos en las últimas semanas, la noticia familiar eclipsó temporalmente la actualidad deportiva del jugador.

Durante el video compartido por la pareja, Neymar reaccionó con humor al conocer que tendrá otra hija. El brasileño bromeó sobre la cantidad de niñas en la familia y celebró junto a Biancardi y sus seres queridos el nuevo embarazo.

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La noticia también marca un nuevo capítulo en la relación entre Neymar y Bruna Biancardi, quienes han atravesado momentos de alta exposición mediática en los últimos años. Tras varias etapas de distanciamiento y reconciliación, la pareja consolidó nuevamente su relación y ahora espera a su tercer hijo en común.

Hijos de Neymar Jr.

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Con este embarazo, el futbolista de 34 años se convertirá en padre por quinta vez. Actualmente tiene a Davi Lucca, fruto de su relación con Carolina Dantas; a Helena, nacida de su vínculo con Amanda Kimberlly; y a Mavie y Mel, sus dos hijas junto a Bruna Biancardi.

La llegada de la nueva integrante de la familia refuerza una etapa personal que el jugador ha descrito en varias ocasiones como una de las más importantes de su vida, mientras continúa compitiendo al máximo nivel con la selección de Brasil.

