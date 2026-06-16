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Neymar será papá por quinta vez: reveló que espera una niña en medio del Mundial

Neymar será papá por quinta vez, junto a su esposa, Bruna Biancardi. La pareja dijo si espera niño o niña en medio de la Copa del Mundo de la Fifa de 2026.

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Neymar será papá por quinta vez; lo anunció en medio del Mundial y reveló qué espera

Bruna Biancardi, la esposa del jugador de la Selección de Brasil, compartió un emotivo video en el que ella y su esposo confirmaron la llegada de un nuevo bebé a su familia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Neymar será papá por quinta vez
Neymar será papá por quinta vez
Foto: Mauro Pimentel / AFP