A través de redes sociales el reconocido futbolista y delantero del PSG, Neymar Jr. , publicó un mensaje en el que admite haber cometido errores en su vida personal y en contra de su actual pareja sentimental Bruna Biancardi, con quien esperan un hijo. Esta noticia avivó los rumores de infidelidad que andan rondando desde hace varias semanas en las plataformas digitales.

"Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida .Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado (...) Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos. Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé seguir a mi lado, madre de mi hijo", es parte del mensaje que escribió el deportista.

Posteriormente, explicó que ese error que cometió ha golpeado a la familia de Biancardi, a quienes considera sus seres más cercanos actualmente, de manera que ella se ha visto afectada emocionalmente durante su proceso de maternidad. Neymar Jr. también aseguró que no puede concebir una vida sin ella y prometió seguir intentando que su relación funcione por el bien de su segundo hijo.

"Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor por el otro nos fortalecerá. TODOS LOS CAMINOS DE NOSOTROS. Te quiero ❤️", finalizó el post que también tenía una imagen de la pareja.

Los rumores de infidelidad en contra de Neymar Jr.

La polémica empezó el pasado 18 de junio cuando la periodista del diario Metropoles Fabia Oliveira señaló que una reconocida influencer conocida como Fernanda Campo había mantenido relaciones sexuales con el futbolista en la víspera del Día de los Enamorados, que en dicho país se lleva a cabo el 12 de junio.