Neymar Jr. será papá por segunda vez junto a su novia Bruna Biancardi, conoce aquí los detalles

Neymar Jr. y Bruna Biancardi anunciaron el 18 de abril la feliz noticia sobre la espera de su primer bebé juntos, quien será el hermano menor del primogénito del brasileño, Davi Lucca de 11 años.

La pareja de novios publicó una serie de fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram, donde se puede ver al brasileño besando la barriga de su pareja, y un mensaje dedicado para su futuro hijo: "Soñábamos con tu vida, planeábamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor, nos brinda días muy felices".

"Llegarás a una hermosa familia, con un hermano, abuelos, tías y tías que ya te quieren mucho!.. ¡Ven pronto hijo, te esperamos!": escribieron la pareja de novios haciendo alusión de que esto fue algo planeado por parte de los. Los mensajes de sus familiares y seguidores no tardaron en llegar.

"Dios bendiga cada día la vida de este pequeño bebé que está aquí corriendo, jugando y trayendo mucho amor", "Esta noticia me desborda el corazón… No puedo esperar a este bebé que ya es tan amado, los amo", "Qué hermoso… Que venga lleno de luz y con mucha salud": fueron varios de los comentarios que escribieron en la publicación que cuenta ya con más de 12 millones de likes.

La pareja inició su relación en 2021, a tal punto que llegaron a comprometerse, sin embargo, rompieron después de varios altibajos en agosto de 2022, en medio de su primera ruptura los medios aseguraron que había sido por una supuesta infidelidad por parte del futbolista, pero fue la misma Bruna la encargada de negar esto.

"Siempre he sido yo misma y ustedes lo saben, pero por qué siguen preguntando, quiero dejar claro que no estoy en una relación y no hubo infidelidad… Lo quiero mucho a él y a su familia, por favor, eviten mencionar mi nombre": informó la modelo. Finalmente, a principios de 2023 decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y ahora están a la espera de su primer hijo.

Bruna Biancardi es una joven brasileña de 29 años, influencer, modelo profesional y empresaria muy importante en su país, que es dueña de su propia marca de ropa en Sao Paulo, cuenta con más de 400 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram.