Con quién se casó Andrés Llinás: Golpe a Golpe y barra de Millonarios animaron boda

Andrés Llinás, defensor de Millonarios, se casó con Sofía Escobar, a la que conoció en el colegio y con quien lleva más de cinco años de relación amorosa. La pareja se comprometió en octubre de 2025 y en diciembre del mismo año celebró su matrimonio, en una ceremonia religiosa que se llevó a cabo al aire libre.

La boda del futbolista bogotano llamó la atención porque en ella hizo alusión al equipo ‘Embajador’, del que además es hincha. En medio de la fiesta, Llinás y Sofía aparecieron con banderas del conjunto azul y una banda detrás que tocó las canciones que la hinchada suele cantar en el estadio.

Los recién casados además celebraron con la estrella 16, triunfo que Llinás logró con Millonarios en 2023, ante Atlético Nacional, y que festejó con su entonces novia. La familia y los amigos de los enamorados también se unieron a la celebración azul con luces y linternas.

La cereza del pastel de la fiesta fue Golpe a Golpe, reconocida agrupación de reguetón, que terminó de prender la rumba. Los invitados gozaron de los mejores éxitos y hasta la hermana del futbolista, Daniela Llinás, se animó a cantar en la tarima con los artistas.

A la gran noche no podían faltar varios de los colegas de Llinás. Entre los invitados estuvieron Mackalister Silva (capitán de Millonarios) y su esposa, Fernando Uribe y Stiven Vega, que fueron campeones junto al bogotano.

Quién es Sofía Escobar, esposa de Andrés Llinás

Aunque Sofía Escobar ha sido muy reservada con su vida, se sabe que la joven ha trabajado como modelo y tiene un emprendimiento de galletas y productos de panadería que ya tiene una sede en la Zona G de Bogotá.

Ella ha acompañado a Llinás en todos sus momentos e, incluso, mantuvo una relación a distancia cuando él tuvo que trasladarse a Valledupar a jugar con un equipo de segunda división. El mismo futbolista contó que ella lo visitaba constantemente y eso fortaleció su noviazgo.