Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Quién es la esposa de Andrés Llinás, de Millonarios, y cómo fue la boda

Detalles de con quién se casó Andrés Llinás, jugador de Millonarios que estuvo en la Selección Colombia. La boda fue animada por Golpe a Golpe y barra del equipo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Con quién se casó Andrés Llinás: Golpe a Golpe y barra de Millonarios animaron boda

El jugador, con paso por la Selección Colombia, celebró su matrimonio en el Country Club de Bogotá, con la presencia de varias figuras del fútbol colombiano.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Con quién se casó Andrés Llinás, jugador de Millonarios