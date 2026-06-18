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Pékerman se hace viral en el Mundial 2026 por celebrar los goles de la Selección Colombia - CaracolTV

El pasado 17 de junio 'La Tricolor' debutó en el Mundial de Fútbol en el Estadio Ciudad de México, donde se enfrentó al seleccionado de Uzbekistán. Esta fue la reacción del argentino.

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Pékerman se hace viral en el Mundial 2026 por celebrar los goles de la Selección Colombia

El pasado 17 de junio 'La Tricolor' debutó en el Mundial de Fútbol en el Estadio Ciudad de México, donde se enfrentó al seleccionado de Uzbekistán. Esta fue la reacción del argentino.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Así fue la reacción de Pékerman ante la victoria de la Selección Colombia en el primer partido del Mundial 2026.
Así fue la reacción de Pékerman ante la victoria de la Selección Colombia en el primer partido del Mundial 2026.
Foto: Instagram @dianirin