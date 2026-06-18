Pékerman se hace viral en el Mundial 2026 por celebrar los goles de la Selección Colombia

El pasado 18 de junio el país volvió a vibrar al ver a la Selección Colombia enfrentando su primer partido de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, conocido también como Estadio Azteca, mismo complejo en el que se llevó a cabo la inauguración que estuvo a cargo de artistas de la talla de Shakira.

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El enfrentamiento contra Uzbekistán dejó un resultado 3- 1 beneficiando al equipo cafetero, noticia que fue recibida con mucha emoción por parte de los fanáticos. Recientemente, se viralizó un video en donde se aprecia que José Néstor Pékerman, el antecesor de Néstor Lorenzo, asistió al partido y celebró la victoria.

Video de Pékerman celebrando gol de Colombia en el partido contra Uzbekistán

En el clip, grabado por la periodista y presentadora Diana Rincón, se aprecia que se situó justo al lado del exdirector técnico, quien se encontraba vestido de traje y viviendo el minuto a minuto del encuentro deportivo.

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En cámara grabó el momento exacto en el que Campaz anotó el tercer gol y ella no dudó en gritar y abrazar a su compañero, que no cabía de la emoción.

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"Creo que nunca había celebrado un gol de Colombia así, que sensación, adrenalina, emoción y que privilegio vivirlo junto a quién le dio otro nivel a la Selección Colombia. Gracias, profe🫰🏼", escribió la reportera.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar: "Pékerman celebrando nuestros goles es todo lo que está bien ✨🫰🏼", "Te queremos mucho, viejito querido. Qué alegría saber que aún te emocionas con tus pupilos", "Pékerman es el verdadero amuleto de Colombia. ¡Que vaya a todos los partidos! 🍀", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

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Asimismo, se conocieron otras grabaciones que mostraron al profesor ingresando a la cancha luego del triunfo para felicitar a los jugadores por el desempeño que tuvieron en el terreno de juego, lo que generó nostalgia entre los hinchas que pudieron apreciar del encuentro que tuvo con deportistas como Johan Mojica, que no dudó en abrazarlo, y también Lucho Díaz.

Cabe resaltar que Pékerman fue el mentor de 'La Tricolor' desde el 2012 hasta el 2012, guiando a los jugadores hacia los Mundiales de 2014 y 2018.