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Última publicación de Daveigh Chase, la niña de 'El Aro', antes de morir - CaracolTV

El novio de la actriz estadounidense fue el encargado de confirmar la noticia para el portal TMZ. Según informó, el deceso se produjo el pasado 16 de junio en Los Ángeles.

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Último post de Daveigh Chase, la niña de 'El Aro', antes de morir a los 35 años

El novio de la actriz estadounidense fue el encargado de confirmar la noticia para el portal TMZ. Según informó, el deceso se produjo el pasado 16 de junio en Los Ángeles.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Último post de la actriz que hizo de la niña de 'El Aro'.
Último post de la actriz que hizo de la niña de 'El Aro'.
Foto: GettyImages y 'El Aro'.