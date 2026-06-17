Último post de Daveigh Chase, la niña de 'El Aro', antes de morir a los 35 años

El mundo del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento de la actriz estadounidense Daveigh Chase, quien se lanzó a la fama internacional gracias a que dio vida a Samara Morgan en 'El Aro'. La producción de 2022 narra la historia de una periodista que intenta descubrir el misterio de un videotape que causa la muerte de quienes lo observan en el transcurso de una semana.

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Este icónico personaje que atemorizó a toda una generación debido a que salía de la pantalla del televisor fue interpretado por Chase cuando era una niña y posteriormente le permitió dar a conocer su trabajo hasta el punto de trabajar en otros proyectos de cine como 'Lilo y Stitch'.

Último post de Daveigh Chase, intérprete de Samara Morgan, antes de morir

La joven de 35 años se encontraba alejada de los medios de comunicación, las plataformas digitales y las apariciones públicas desde hace varios años. De hecho, su más reciente publicación tuvo lugar en noviembre de 2017, cuando posteó una foto a blanco y negro con la siguiente descripción: "Los unicornios SÍ existen 😻".

En su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 50 mil seguidores, ha compartido fotografías y videos relacionados con su faceta actoral, su diario vivir y los demás proyectos en los que tuvo la oportunidad de trabajar dentro de la industria del entretenimiento.





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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su deceso no se han hecho esperar, pues han recordado su participación en la película de terror, así como también en 'Lilo y Stitch'.

"Lamentablemente no estoy sorprendido dado que había desaparecido básicamente de la vida pública durante más de una década", "Quizás el ícono de terror más joven en un papel... Nadie más podría haber interpretado el papel de Samara... 😭", "Me entristece mucho escuchar esto. Se fue demasiado joven… Envío mis oraciones a su familia 😓", "Una persona realmente encantadora cada vez que la he conocido. Una verdadera lástima. Que en paz descanse", son algunos de los mensajes que le han dejado los fanáticos en las plataformas digitales.

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Es necesario mencionar que el deceso se produjo luego de que ingresara a una clínica de Los Ángeles, California, a inicios del mes de junio.