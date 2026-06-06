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Murió Obvidio Granados, 'El Cirujano del Acordeón', a los 84 años - CaracolTV

Obvidio Granados fue reconocido dentro de la industria musical no solo por su aporte a la cultura, sino también por sus habilidades para arreglar instrumentos.

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Murió famoso artista de vallenato a los 84 años: esto se sabe de su deceso

Obvidio Granados fue reconocido dentro de la industria musical no solo por su aporte a la cultura, sino también por sus habilidades para arreglar instrumentos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jun, 2026
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El vallenato está de luto: murió Obvidio Granados.
El vallenato está de luto: murió Obvidio Granados.
Foto: GettyImages y tomada de Internet.