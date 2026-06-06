Murió famoso artista de vallenato a los 84 años: esto se sabe de su deceso

El mundo del entretenimiento atraviesa un momento de luto tras la muerte de Obvidio Enrique Granados Melo, reconocido en la industria musical como 'El Cirujano del Acordeón'. El músico y reparador de instrumentos falleció el 5 de junio a los 84 años.

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Granados Melo fue ampliamente conocido por su aporte a la música vallenata. Sin embargo, además de su trayectoria artística, también se destacó por su trabajo en la reparación de acordeones, actividad que le permitió ganarse el reconocimiento de músicos y seguidores del género. Debido a esta labor, recibió el apodo con el que fue identificado durante gran parte de su vida profesional.

Asimismo, tuvo un reconocido taller ubicado en el barrio Los Caciques, en Valledupar, espacio al que acudían intérpretes y propietarios de acordeones para realizar ajustes y reparaciones a sus instrumentos. De esta manera, combinó su experiencia musical con los conocimientos técnicos que desarrolló a lo largo de los años.

De acuerdo con la información conocida sobre su vida, habría nacido en Mariangola. Con el paso del tiempo, consolidó una carrera vinculada al vallenato, género en el que logró destacarse tanto por sus interpretaciones como por las composiciones que hicieron parte de su repertorio.





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Entre sus canciones más recordadas figuran ‘El vicio’ y ‘El pobrecito’, temas que contribuyeron a su trayectoria dentro de la música. Además, su participación en diferentes escenarios y eventos relacionados con el vallenato le permitió mantener presencia en el ámbito cultural de la región.

Por otra parte, obtuvo el segundo puesto en el Festival de la Leyenda Vallenata. Estos resultados quedaron registrados dentro de la historia del certamen, uno de los eventos más representativos para los exponentes del género vallenato.

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Respecto a las circunstancias de su fallecimiento, se conoció que murió en el Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar. Según la información divulgada, su deceso se produjo debido a complicaciones derivadas de una isquemia que sufrió el pasado 1 de junio.

Tras conocerse la noticia, fanáticos y colegas del medio han expresado mensajes de despedida en los que recuerdan algunos de sus éxitos y diferentes momentos de su trayectoria.