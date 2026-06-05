Murió por puñalada James Handy, actor de ‘Jumanji’; hijo de su novia es sospechoso

Según información confirmada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y recogida por medios como Los Angeles Times, The Guardian y Entertainment Weekly, James Handy falleció tras ser apuñalado en una vivienda ubicada en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles.

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Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia realizada durante la mañana del 3 de junio. Al llegar al lugar encontraron al actor inconsciente, con heridas de arma blanca en el pecho. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, posteriormente fue declarado muerto.

La policía informó que el principal sospechoso es Michael Gledhill, de 44 años, identificado como el hijo de la pareja sentimental de Handy. De acuerdo con la investigación preliminar, el hombre residía en la misma vivienda donde ocurrió el ataque.

Los reportes indican que el sospechoso realizó una llamada al 911 antes de entregarse a las autoridades. Posteriormente fue arrestado bajo sospecha de asesinato y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del crimen.



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¿Quién era James Handy?

James Handy fue un actor estadounidense con una trayectoria de casi cinco décadas en cine y televisión. Inició su carrera a finales de los años setenta y acumuló cerca de 150 créditos actorales. Entre sus trabajos más recordados figuran participaciones en 'Jumanji', 'Arachnophobia', 'Logan' y 'Top Gun: Maverick', además de apariciones en populares series como 'Law & Order', 'Criminal Minds' y 'NCIS: Los Angeles'.