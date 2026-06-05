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Murió James Handy, actor de ‘Jumanji’; hijo de su novia, sospechoso de apuñalarlo

Murió James Handy, reconocido actor de ‘Jumanji’, 'Top Gun: Maverick', además de populares series como 'Law & Order', 'Criminal Minds' y 'NCIS: Los Angeles'. Hijo de su novia es el sospechoso de apuñalarlo.

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Murió por puñalada James Handy, actor de ‘Jumanji’; hijo de su novia es sospechoso

El reconocido artista de Hollywood murió a los 81 años en un hecho violento ocurrido en Los Ángeles, California. La noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento y a sus seguidores.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Murió por puñalada James Handy, actor de ‘Jumanji’; hijo de su novia es sospechoso
Murió por puñalada James Handy, actor de ‘Jumanji’; hijo de su novia es sospechoso
Foto: Geminai