Blessd, citado por la Fiscalía a audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro

Stiven Lesa Londoño, conocido como Blessd en la industria musical, y su mánager Santiago Jaramillo, recodado bajo el sobrenombre Dímelo Jara, fueron citados por la Fiscalía General a audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento por presunto secuestro extorsivo.

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Lo anterior, luego de que Jefferson Sánchez y Andrés Sánchez, quien imitó a Ozuna en 'Yo Me Llamo 2021', denunciaran que fueron víctimas de presuntas amenazas por parte del cantante antioqueño y su equipo de trabajo. Según explicaron frente a las cámaras de 'La Red' y en la denuncia forma, visitaron el estudio de grabación del intérprete de 'Medallo', ubicado entre Envigado y Medellín, lugar en el que les aseguraron que no podrían seguir usando su imagen con fines comerciales.

Al parecer, el equipo se había molestado por el trabajo que ellos estaban desempeñando como imitadores, por lo que les insistieron en firmar un documento y hasta habrían usado armas de fuego para intimidarlos.

Andrés Felipe Sánchez, quien lleva el caso, se pronunció sobre la notificación de la Fiscalía: “Recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra ‘Blessd’, Dímelo Jara y otros investigados, por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo agravado”.





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Es necesario mencionar que a pesar de que Blessd aseguró que efectivamente hubo un encuentro el 1 de junio de 2022 con Andrés Sánchez, Jefferson Sánchez y los abogados de ambas partes, afirmó que él no estuvo presente durante la reunión.

Esto coincide con la declaración que Sánchez ofreció para 'La Red', pues allí dijo que había recibido una llamada del artista paisa donde le pedía atender las indicaciones de sus colegas:

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“Tienes que firmar y hacer todo lo que digan Velásquez y Jara, todo lo que ellos digan porque yo soy de la calle y agradezca que yo no estoy en el estudio porque si estuviera en el estudio yo le destrozaría la cara. Y no le digo con quién estoy y las liendras con las que ando para que no se asuste más”, mencionó en aquella oportunidad recordando la conexión telefónica.