Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Cabas y Johana Bahamón
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Blessd, citado por la Fiscalía a audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro - CaracolTV

Aunque la denuncia fue presentada en 2022, el caso se reactivó cuatro años después, luego de que el Tribunal Superior de Medellín aceptara una tutela y reanudara la investigación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Blessd, citado por la Fiscalía a audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro

Aunque la denuncia fue presentada en 2022, el caso se reactivó cuatro años después, luego de que el Tribunal Superior de Medellín aceptara una tutela y reanudara la investigación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jun, 2026
Comparta en:
Fiscalía cita a Blessd a audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro.
Fiscalía cita a Blessd a audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro.
Foto: Instagram @blessd