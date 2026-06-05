Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', reapareció y publicó su primera foto junto a Sur

La destaca actriz caleña volvió a emocionar a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al aparecer este 5 de junio, un par de días después de su parto, para dar a conocer novedades acerca de su nueva faceta como madre.

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Ramírez informó el 3 de junio el nacimiento de su bebé Sur, un día antes. Es necesario mencionar que ni ella ni su pareja sabían el sexo del bebé que venía en camino, pues quería esperar hasta el día del nacimiento para llevarse la sorpresa.

Carolina Ramírez mostró fotos junto a Sur, su recién nacido. Foto: Instagram @carocali

En la reciente publicación en historias, la mujer mostró la que sería la primera fotografía junto a su hijo. Allí se ve al menor durmiendo en su regazo mientras ella sonríe: "No existe un lugar mejor", escribió.

Posteriormente, la intérprete de Yeimy en 'La Reina del Flow' posteó un video en el que se aprecia a Martín Cornide, su pareja sentimental, al lado de la cuna arrullando al nuevo integrante de su hogar, lo que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet.





De acuerdo con la información compartida por la pareja, al momento del nacimiento, el bebé pesó 4.500 kilogramos, midió 56 centímetros y llamó la atención porque tuvo mucho pelo.

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"Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria naturaleza, y también hijo mío y de Carolina Ramírez, nuestro cachorrito humano. Gracias a las familias, los amigos y sobretodo al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible", escribió el productor y guía en sus redes sociales.

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Muchos fanáticos, colegas y amigos han acudido a las plataformas digitales para felicitar a la pareja por dar un nuevo paso en su relación; sin embargo, una de las reacciones más esperadas era la del actor Carlos Torres, quien compartió espacio de grabación junto a Ramírez en la exitosa serie.

El barranquillero publicó un reel, clip que fue tomado cuando ambos estuvieron en la Riviera Maya, México, para asistir a la ceremonia de los Premios Platino. Allí, Carolina aclaró, de forma jocosa, que el bebé que estaba esperando no era el "cuarto hijo" de los personajes de la novela, sino un ser fruto de su amor con Martín Cornide, con quien ha construido una sólida relación.

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