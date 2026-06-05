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Primera foto de Carolina Ramírez, Yeimy en 'La Reina del Flow', junto a Sur- CaracolTV

Carolina Ramírez, intérprete de Yeimy en 'La Reian del Flow', dio a luz a su primer bebé Sur el pasado 2 de junio. La actriz reapareció y dio novedades sobre esta etapa de su vida.

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Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', reapareció y publicó su primera foto junto a Sur

La intérprete de Yeimy en la serie de Caracol Televisión dio a luz a su primer bebé el pasado 2 de junio. La actriz reapareció y dio novedades sobre esta etapa de su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Primera foto de Carolina Ramírez junto a su bebé Sur.
Primera foto de Carolina Ramírez junto a su bebé Sur.
Foto: Instagram @carocali