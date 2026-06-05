Pipe Bueno tuvo intensa escena con esposa de Alan Ramírez en video de canción de ambos

Se trata de ‘Con un besito’, una canción que habla sobre la forma correcta y tradicional de conquistar a una mujer. La pieza musical mezcla el ritmo popular colombiano, romántico y hasta la ranchera moderna. A pesar de tener todos estos subgéneros, tiene un toque diferente, pues está hecha para que los enamorados bailen.

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El video es protagonizado por la pareja de Alan Ramírez, Lidys Castro, que actúa como una chica que está saliendo con los dos cantantes, pero ella sigue con su secreto y a ninguno le cuenta que está hablando con el otro.

Cada uno la conquista a su manera, le llevan flores y chocolates y siguen siendo amigos porque no saben que la mujer saliendo con ambos. Sin embargo, la mentira de ella es descubierta al final, pues una tarde llega a visitarla Alan con flores y segundos después va Pipe con los mismos detalles. La mujer se queda sin ninguno de sus pretendientes.

El mismo Alan Ramírez hizo una publicación en sus redes sociales para promocionar su nueva colaboración; habla sobre la intensa actuación de su pareja, Lidys Castro, con Pipe Bueno. “¿celos?”, “amigo, pero es Pipe Bueno. Dale permiso”, “y soporta, precioso”, fueron unos de los tantos comentarios que no tardaron en llegar, pero Alan respondió de una manera aún más jocosa: “Jamás, lo mío es mío”.



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¿Quién es la pareja de Pipe Bueno?

Su esposa y mamá de sus hijos es la creadora de contenido y empresaria paisa, Luisa Fernanda W. Su amor ha perdurado por más de 6 años y en el 2023 Luisa recibió la propuesta soñada de matrimonio: en Dubái y por parte del amor de su vida.

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Sin embargo, en sus vidas no todo ha sido color de rosa; su historia comenzó tras la muerte del cantante colombiano Legarda, en el 2019, pues Luisa y Pipe se conocieron en el homenaje que le hicieron al artista fallecido.

En medio de una entrevista en el pódcast Charlas Divinas by Mafe García, la influencer contó que, en los inicios de su acercamiento con Pipe, él la había invitado a una reunión laboral, pero ella no aceptó la propuesta y, con ayuda de su mejor amiga, se logró concretar la primera cita, pues a pesar de que asistió obligada, su historia de amor comenzó a dar frutos desde ese día.

Hoy en día, la pareja tiene un hermoso hogar junto a sus hijos Máximo y Dominic, los pequeños de 5 y 3 años. Luisa y Pipe son unos grandes empresarios, pues juntos crearon el restaurante Rancho MX en Cajicá, y además Luisa es dueña de la marca de maquillaje Divva. A finales del 2024, deciden empezar de cero en México por motivos laborales de Pipe.