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Qué pasó entre Pipe Bueno y la esposa de Alan Ramírez: intensa escena quedó en video

Pipe Bueno y Alan Ramírez colaboran por primera vez y se reencuentran tras la emotiva despedida de Yeison Jiménez en “Con Un Besito”.

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Pipe Bueno tuvo intensa escena con esposa de Alan Ramírez en video de canción de ambos

Los intérpretes de música popular colaboran por primera vez juntos y vuelven a verse después de la dura cita que tuvieron para la despedida de Yeison Jiménez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Pipe Bueno
Pipe Bueno
Foto Instagram: @pipebueno