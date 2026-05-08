Luisa Fernanda W mostró su cuarto en su nueva casa en México; la cama es como "una nube"

Luisa Fernanda W mostró en redes sociales el apartamento en el que comenzó a vivir junto a Pipe Bueno y sus dos hijos en México, luego de decidir mudarse de la casa en la que residían desde julio de 2025 tras dejar Colombia.

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La razón por la que Luisa Fernanda W decidió mudarse a un apartamento

La creadora de contenido explicó que tomó la decisión de cambiar de vivienda porque la casa anterior tenía grandes dimensiones y eso le generaba incomodidad. Según relató, el lugar contaba con dos pisos y amplios espacios, situación que hacía que se sintiera sola dentro de la propiedad. También indicó que la amplitud de la vivienda le impedía escuchar a sus hijos cuando estaban en otras zonas de la casa, motivo por el cual no se sentía tranquila.



Debido a esa situación, decidió trasladarse a un apartamento más pequeño y adecuado para las necesidades de su familia. A través de un video publicado en TikTok, realizó un recorrido por la habitación principal y mostró algunos de los objetos y espacios del lugar.

Durante el tour explicó que en su habitación tenía pocas pertenencias, ya que durante la mudanza decidió deshacerse de varios objetos que consideró innecesarios. En el video se observó una mesa que anteriormente estaba ubicada en la sala de cine de su antigua vivienda. Sobre ella tenía una orquídea y comentó que había aprendido a cuidar este tipo de flores.





También mostró un puff ubicado en la habitación y aseguró que uno de sus espacios favoritos del apartamento era el balcón, debido a la vista panorámica de la ciudad. Además, enseñó las mesas de noche tanto de ella como de Pipe Bueno, donde se veían fotografías, escapularios, libros, pastillas y otros objetos personales.

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Uno de los detalles que más llamó la atención entre sus seguidores fue uno de los cajones de Pipe Bueno, en el que había varios medicamentos. Asimismo, Luisa Fernanda W mencionó otro cajón que prefirió no mostrar porque guardaban "juguetitos prohíbidos".

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La influenciadora también enseñó el mueble donde estaba instalado el televisor, el cual tenía varios cajones destinados para maquillaje. Explicó que decidió no tener tocador porque durante la mudanza se dio cuenta de que acumulaba demasiados productos y optó por quedarse únicamente con los que consideró básicos.

En el recorrido también mostró un espejo de gran tamaño y el armario, donde las prendas estaban organizadas por colores. Allí se observaban espacios específicos para carteras, zapatos, vestidos y perfumes. Finalmente, enseñó el baño compartido con Pipe Bueno, donde ambos tenían áreas separadas para guardar sus productos personales.

Cabe recordar que la pareja anunció desde finales de 2024 su decisión de trasladarse a México por motivos laborales, especialmente para impulsar la carrera musical de Pipe Bueno dentro del género popular.

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