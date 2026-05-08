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Cómo es el cuarto de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su nueva casa en México

Detalles sobre cómo es el cuarto de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su nuevo apartamento en México. Tiene balcón con vista a la ciudad y la cama es como "una nube", aseguró.

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Luisa Fernanda W mostró su cuarto en su nueva casa en México; la cama es como "una nube"

Luisa Fernanda W compartió detalles de la nueva vivienda en la que reside junto a Pipe Bueno y sus hijos en México. La creadora de contenido explicó las razones por las que dejó la casa anterior.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de may, 2026
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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se mudaron de su casa en México.jpg