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Concierto por Día de la Madre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Detalles del concierto por Día de la Madre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. Cuándo tocará la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

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Celebra Día de la Madre con la Sinfónica Nacional y el arpista Emmanuel Ceysson, en Bogotá

La cita para conmemorar este día especial es este domingo 10 de mayo, a las 5:00 de la tarde, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de may, 2026
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Celebra Día de la Madre con la Sinfónica Nacional y el arpista Emmanuel Ceysson, en Bogotá