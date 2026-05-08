Celebra Día de la Madre con la Sinfónica Nacional y el arpista Emmanuel Ceysson, en Bogotá

El arpista francés Emmanuel Ceysson, arpa principal de la Filarmónica de Los Ángeles, será el solista invitado en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia presentará el próximo 10 de mayo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Una oportunidad para celebrar el Día de la Madre con música en vivo, talento nacional y virtuosismo internacional.

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Bajo la dirección de Carlos Ágreda, la velada abrirá con 'El aprendiz de brujo' de Paul Dukas, una obra inspirada en una balada de Johann Wolfgang von Goethe que narra la historia de un aprendiz que, al intentar dominar un hechizo sin conocer sus límites, desata una serie de acontecimientos fuera de control. La pieza alcanzó proyección global tras su inclusión en la película Fantasía (1940), donde acompaña una de las secuencias más recordadas protagonizada por Mickey Mouse.

La parte central del programa será el 'Concierto para arpa y orquesta en do menor' de Henriette Renié, figura destacada de la Belle Époque que amplió de manera significativa las posibilidades técnicas y expresivas del arpa dentro del repertorio sinfónico. La obra será interpretada por Emmanuel Ceysson, cuya trayectoria incluye también su paso por la Orquesta de la Metropolitan Opera de Nueva York. La velada se completa con la 'Sinfonía en do mayor' de Paul Dukas.



La invitación es a celebrar el Día de la Madre con un concierto en vivo en uno de los principales escenarios de la ciudad. Las entradas están disponibles desde 30.000 pesos en Tu Boleta y las taquillas del teatro.