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Mensajes del Día de la Madre para Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez - CaracolTV

Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez recibieron los mensajes de sus hijos en plena celebración del Día de las Madres en 'Día a Día' este 8 de mayo. Así reaccionaron.

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Hijos de Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez las hicieron llorar EN VIVO

Las presentadoras de 'Día a Día' celebraron este 8 de mayo el Día de las Madres de manera anticipada, por lo que recibieron un obsequio que las conmovió hasta las lágrimas. Así reaccionaron.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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Así reaccionaron Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez a sorpresa por el Día de las Madres en 'Día a Día'.