Hijos de Carolina Cruz, Carolina Soto y Catalina Gómez las hicieron llorar EN VIVO

Las tres conductoras del programa matutino se llevaron una gran sorpresa durante la celebración del Día de las Madres. El hecho tuvo lugar cuando Boyacoman explicó que la producción se había encargado de consultar con algunos colombianos sobre la importancia que tenían sus madres en sus vidas. De repente, las pantallas del set de grabación mostraron a los hijos de las tres mujeres, a quienes les preguntaron cómo era su relación con ellas.

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Mensajes a las presentadoras de 'Día a Día' por el Día de las Madres

Los primeros en aparecer en la pantalla fueron los hijos de Catalina Gómez: "Yo a mi mamá la veo como una superheroína porque me ayuda en todas las tareas y siempre me ayuda en las cosas difíciles", dijo Cristóbal.



Luego fue el turno para Emilia, quien se mostró emocionada de expresar todo lo que siente por su madre: "Para mí, mi mamá es mi ídolo, mi espacio seguro y la luz de la casa porque siempre está dispuesta a ayudarnos, no importa con qué sea, siempre está para nosotros, siempre sabe qué decirnos, tiene una palabra, está dispuesta a darnos un abrazo y siempre tiene una sonrisa en la cara de oreja a oreja que alegra hasta el día más difícil. Para mí, mi mamá es una guía y algún día espero ser así. La verdad no sé qué haría sin ella".

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Estos mensajes dejaron visiblemente conmovida a Gómez, quien terminó sumida en llanto sin poder articular palabra.

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Boyacoman le dio paso después a Matías y Salvador, hijos de Carolina Cruz, quienes la describieron como la Mujer Maravilla: "Mami, te amo mucho, te mando besitos. Chao. Feliz Día de la Madre", le dijeron.

La modelo, al igual que Gómez, también terminó llorando y recordó cómo la maternidad le cambió la vida y de qué forma sus hijos se convirtieron en su principal motor para salir adelante.

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Carolina Soto no se quedó atrás, pues también recibió un video de Valentino y Violetta, quienes de manera jocosa revelaron cómo es el diario vivir de la caleña: "A mi mamá la veo como una participante del 'Desafío' porque ahora se cree una niña de 15 años y ahora se la pasa haciendo ejercicio y paradas de mano. Se le ve con unas pesas que no pesan nada y toca seguir ese buen ejemplo".