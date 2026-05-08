Qué fue de la vida de ‘José José’ de ‘Yo Me Llamo’, después de ganar dos veces el programa

El imitador de José José en ‘Yo Me Llamo’ dijo en Caracoltv.com que después de su paso por el concurso de imitadores, él “evolucionó” para ser Manuel José, que además es una “imagen propia, una marca registrada en derechos de autor y en propiedad industrial”.

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El exparticipante, además, firmó con una disquera en México, país donde grabó dos discos y en el que hizo la voz de José José para una serie de ‘streaming’ sobre el reconocido cantante.

“He recorrido todo el continente, me he presentado en los mejores escenarios de México, y muchos de Latinoamérica; tengo un récord de presentaciones con sifónicas, también, que es algo muy bello, grabé un disco con la filarmónica de Costa Rica; bueno, han sido muchas cosas. Estuve nominado al Grammy con una canción que grabé con el maestro José Aguirre, director del Grupo Niche, y entonces ahí estamos, poco a poco; compartiendo con muchos artistas que he admirado”, declaró en la entrevista con este medio.

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Manuel José consiguió la residencia mexicana, por lo que divide su vida entre el país norteamericano y el territorio colombiano, pues, aseguró, nunca se ha querido desprender del todo de su tierra natal. El exparticipante de 'Yo Me Llamo' ahora es el invitado especial en un par de conciertos de Ángela Carrasco en Colombia, por el mes de la madre, y continúa haciendo 'shows' por México.

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¿Cuándo ganó ‘José José’ ‘Yo Me Llamo’, de Caracol?

El imitador del reconocido cantante mexicano ganó en dos oportunidades el concurso de Caracol Televisión. La primera vez, lo hizo en el 2012, cuando se hizo la segunda temporada del programa; en esa ocasión se ganó 500 millones de pesos. Posteriormente, Manuel José regresó a concursar en 2015 y volvió a ganar; esa vez se llevó 300 millones de pesos.