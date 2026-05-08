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'José José' de 'Yo Me Llamo' dijo qué pasó con él tras ganar programa de Caracol

'José José' de 'Yo Me Llamo' contó qué pasó con él, luego de ganar el programa de Caracol Televisión dos veces. Reveló que está explorando una nueva etapa.

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Qué fue de la vida de ‘José José’ de ‘Yo Me Llamo’, después de ganar dos veces el programa

Manuel José, contó que su vida cambió completamente luego de participar en el programa de Caracol Televisión, y ahora está explorando una nueva etapa en su carrera artística.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de may, 2026
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Qué fue de la vida de ‘José José’ de ‘Yo Me Llamo’