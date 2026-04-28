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Qué hizo con premio Yo Me Llamo Vicente Fernández: regaló 100 millones de pesos

Detalles sobre qué hizo con el premio el ganador de 'Yo Me Llamo' 2025, el imitador de Vicente Fernández. Reveló que le alcanzó hasta para regalar una buena suma de dinero.

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Yo Me Llamo Vicente Fernández dijo qué hizo con el premio: le alcanzó hasta para regalar

Víctor Manuel Serna Peláez, el pereirano que ganó el concurso del 2025 con su imitación de ‘Chente’, reapareció para contar cómo le ha cambiado la vida desde que salió del programa de Caracol.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Yo Me Llamo Vicente Fernández dijo qué hizo con el premio