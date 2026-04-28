Yo Me Llamo Vicente Fernández dijo qué hizo con el premio: le alcanzó hasta para regalar

‘Vicente Fernández’, ganador de ‘Yo Me Llamo’ 2025, contó en un ‘live’ de Caracol Televisión que ahora está viviendo en Armenia, Quindío, y continúa con sus planes musicales, aunque ahora con mucho más impulso.

Lea también: Nació la bebé de Yo Me Llamo Gloria Trevi y 'Luis Alfonso': mira su primer video



Y es que, con el premio del programa, Víctor Manuel se compró un vehículo para estar viajando con su agrupación, pero además le regaló 100 millones de pesos a su mamá, para que ella comprara su propia casa, y no volviera a sufrir "humillaciones" de nadie. El botín, además, le alcanzó para comenzar a construir su casa, un proyecto que lo tiene contento e ilusionado, según se puede ver.

El pereirano reveló que su vida dio un giro de 180 grados después de participar en ‘Yo Me Llamo’, pues previamente estaba pasando por etapas muy duras de su vida: su hermano había muerto y estaba inmerso en la ludopatia, pues buscaba el consuelo de su pérdida en las apuestas. “Ya luego llega ‘Yo Me Llamo’ y es inexplicable el cambio en mi vida tan radical”, confesó.





Víctor Manuel narró que intentó varias veces ingresar al templo de la imitación de Caracol. La primera vez era menor de edad, y no podía participar; en la segunda, logró llegar hasta Bogotá con los jurados, pero físicamente no se parecía en nada a Vicente Fernández. La tercera fue la vencida y, no solo logró pasar las audiciones, sino que además ganó 500 millones de pesos en la edición del 2025.

Publicidad

Quién es el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ 2026

La misma Amparo Grisales confirmó que Elder Dayán, cantante vallenato e hijo de Diomedes Díaz, será el nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’. El artista nacido en Fundación, Magdalena, y criado en Santander, acompañará a 'La Diva de Colombia' y al maestro César Escola a elegir a los mejores dobles de los artistas. En esta edición también estará presente Aurelio Cheveroni, uno de los jurados de 'Yo Me Llamo Mini'.