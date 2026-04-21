Nació la bebé de Yo Me Llamo Gloria Trevi y Luis Alfonso: mira su primer video

La destacada cantante y bailarina apareció en la mañana de este 21 de abril en su cuenta oficial de Instagram para anunciar el nacimiento de su hija, fruto de su relación con el imitador que conoció en 2025 en el programa de Caracol Televisión que contó con la participación de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz como jurados, así como también con Laura Acuña y Melina Ramírez como presentadoras.

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Aunque en las historias únicamente mostró un video en donde se veía sosteniendo la manita de la bebé, Sánchez se encargó de documentar gran parte de su embarazo en redes sociales. Además, en enero de 2026 ambos concedieron una entrevista para el programa 'La Red' en la que se refirieron no solo a cómo inició su historia de amor en el formato, sino que también explicaron por qué tomaron la decisión de formar un hogar.

"Creo que tuvimos una conexión y empezamos a formar una familia sin perder tiempo. Fue súper planeado porque ya yo quería tener otro hijo o hija y ella también entonces como que se dio la decisión de poder tener una familia", comentaron para el programa de entretenimiento.



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Es necesario mencionar que ambos imitadores ya tenían un hijo fruto de sus anteriores relaciones.



Yo Me Llamo Luis Alfonso fue novio de otra imitadora del programa

El exparticipante ya había estado en otra edición de la producción musical, pues en 2023 se presentó en la competencia como Elvis Crespo. Allí tuvo la oportunidad de conocer a la doble de Shakira, con quien sostuvo una relación que fue muy mediática, pues mostraron frente a las cámaras cómo fue creciendo en amor poco a poco; sin embargo, en 2025, durante su presentación de 'Mi palabra contra la de ellos', habló de su situación sentimental y del problema que estaría enfrentando con su excompañera.

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"Esta canción trata como de traición y es lo que estoy viviendo ahora, parce. Una persona de la que yo esperaba tantas cosas, tantas metas, tantos proyectos y todo se fue a la miércoles. Eso me tiene con un nudo aquí (en la garganta)", dijo en aquella ocasión mientras era consolado por sus colegas.

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