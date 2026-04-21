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Nació bebé de Yo Me Llamo Gloria Trevi y Luis Alfonso: video de la niña - CaracolTV

Yuli Sánchez y César Narváez se conocieron en el Templo de la Imitación en 2025, cuando interpretaron a Gloria Trevi y Luis Alfonso. La pareja decidió formar un hogar y buscar un bebé.

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Nació la bebé de Yo Me Llamo Gloria Trevi y Luis Alfonso: mira su primer video

Yuli Sánchez y César Narváez se conocieron en el Templo de la Imitación en 2025. Tras varios meses de relación, los artistas tomaron la decisión de agrandar la familia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Nació el bebé de exparticipantes de Yo Me Llamo 2025: imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso.