Quién es el esposo de Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y expiloto de la F1

La boda marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Schumacher, quien hizo pública su relación en 2024 y anunció su compromiso a principios de 2026. La pareja celebró su amor en una festividad que duró tres días, y en la que estuvieron varios amigos y familiares de la pareja.

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¿Quién es Étienne Bousquet-Cassagne, esposo de Ralf Schumacher?

Étienne Bousquet-Cassagne es un empresario y gestor francés que ha mantenido una relación con Ralf Schumacher desde aproximadamente 2022. Aunque durante años se mantuvo alejado de los focos mediáticos, su nombre comenzó a ganar notoriedad después de que el expiloto alemán revelara públicamente su relación sentimental.

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Antes de hacerse conocido por su vínculo con el expiloto de Fórmula 1, Bousquet-Cassagne tuvo participación en la política local francesa, donde llegó a ser candidato en la región de Lot-et-Garonne.

La pareja mantuvo su romance en privado durante varios años. En julio de 2024, Ralf Schumacher confirmó públicamente su relación a través de una publicación en redes sociales, en la que compartió una fotografía junto a Étienne observando una puesta de sol.

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Posteriormente, ambos comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos y en publicaciones personales, consolidando una relación que, según el propio Schumacher, le ha brindado estabilidad y felicidad.

Tras la boda, Bousquet-Cassagne compartió un emotivo mensaje dedicado a Schumacher, en el que expresó su amor y agradecimiento por la nueva etapa que comienzan juntos.

Después de hacer pública su orientación sexual en 2024, el excorredor recibió numerosas muestras de apoyo dentro y fuera del mundo del automovilismo. Incluso, su hijo, David Schumacher, que nació como fruto de la relación de él con Cora Shucmacher, se mostró orgulloso de su papá. El matrimonio con Étienne Bousquet-Cassagne ha sido ampliamente cubierto por medios internacionales y celebrado por seguidores de la Fórmula 1 en distintos países.