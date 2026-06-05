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Quién es el esposo de Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y expiloto

Detalles sobre quién es el esposo de Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y expiloto de la Fórmula 1, y todo sobre su matrimonio en Francia.

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Quién es el esposo de Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y expiloto de la F1

El excorredor volvió a ocupar titulares internacionales tras contraer matrimonio con su pareja, Étienne Bousquet-Cassagne, en una ceremonia celebrada en Saint-Tropez, Francia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Quién es el esposo de Ralf Schumacher
Quién es el esposo de Ralf Schumacher
Foto: Instagram @etienne_bousquet