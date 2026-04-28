Lina Tejeiro reapareció en redes en medio de rumores de un posible embarazo

El pasado 28 de abril, la marca de maquillaje de la actriz villavicense publicó un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram en el que se le ve concediendo una entrevista en donde se refiere sobre el significado de la palabra "coraje" en su vida. Su pronunciamiento tiene lugar justo después de ausentarse durante varias semanas de las plataformas digitales, pues su última publicación en el feed data del 26 del marzo y corresponde a una sesión de fotos que se hizo pública a finales de febrero.

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A esto se le suma el hecho de que en las plataformas digitales se ha estado especulando que la también creadora de contenido digital podría estar en la dulce espera de un bebé.



La aparición de Lina Tejeiro en medio de rumores de un posible embarazo

Tejeiro se mostró frente a las cámaras luciendo una capa azul oscura que ocultaba su figura, y el cabello recogido: "Encontrar ese equilibrio va a ser el reto más grande, pero en el que también voy a necesitar mucho Coraje", mencionó durante el encuentro.

Esto hizo que muchos usuarios de Internet reaccionaran. Mientras unos creen que sí podría estar en la dulce espera, otros hablan las habilidades de Tejeiro para el marketing, recordando la vez que usó un lanzamiento de su ex Andy Rivera para promocionar su empresa: "Liniiiiiii, nooooo, amoooooooo, no nos ilusiones por favor 🥹❤️‍🩹🥰", "¿Me ilusiono o no me ilusiono Linis 😍😍😍😍? Qué ansiedad", "❤️❤️❤️❤️❤️Mucho amor para Lina y su coraje 🔥🔥", "Uno ama y quiere que estén bien"😍❤️👏", "Ella es súper buena para aprovechar los rumores, seguro es un nuevo producto. Marketing le dicen", son algunos de los mensajes que se destacan.





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La intérprete de Rosmery en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' reposteó el video de su marca junto al siguiente mensaje: "El Coraje que nace del amor", nombre del que sería el podcast de su línea de maquillaje. Por el momento, no se tiene conocimiento de cuando podría salir a la luz; sin embargo, sus fanáticos ya están a la espera.

Es necesario mencionar que Tejeiro concedió una entrevista para el podcast 'Vos Podés' de Tatiana Franko en 2024, donde aseguró que tenía la ilusión de convertirse en madre y que, en caso de ejecutar la idea, contemplaría también la posibilidad de someterse a un proceso de inseminación artificial.

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