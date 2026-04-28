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¿Lina Tejeiro está embarazada? La actriz de Nuevo Rico, Nuevo Pobre reapareció - CaracolTV

Lina Tejeiro, recordada por su protagónico en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, posó frente a las cámaras mientras lucía un inusual atuendo durante una entrevista para su marca de maquillaje Coraje.

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Lina Tejeiro reapareció en redes en medio de rumores de un posible embarazo

La destacada actriz, recordada por su protagónico en Nuevo Rico Nuevo Pobre, posó frente a las cámaras mientras lucía un inusual atuendo, lo que aumentó las especulaciones en redes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Lina Tejeiro reapareció en redes sociales en medio de especulaciones sobre embarazo.