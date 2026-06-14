Flor Vargas tenía un hijo famoso que murió joven, ¿quién era y en qué trabajó?

La muerte de Flor Vargas fue anunciada en la noche del 13 de junio. La reconocida actriz colombiana dejó un gran legado en la industria del cine, la radio y la televisión nacional, pues tenía una carrera de muchos años.

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El arte colombiano está de luto por la partida de la actriz de producciones como 'La Saga, negocio de familia', 'Laura, la santa colombiana', 'Mujeres al límite', entre otros, al igual que sucedió en el año 2010 cuando falleció su hijo, quien también hacía parte del gremio de actores en el país.

¿Quién era el hijo famoso de Flor Vargas?

Se trataba de Manuel Cabral que, además de hacer parte de muchas producciones nacionales, también le prestó su voz, como actor de doblaje, a varios personajes de Disney e incluso era la voz en español de Harrison Ford para 'Indiana Jones y la última cruzada'. Su voz estuvo presente en éxitos como 'Los Supersónicos', 'Volver al futuro III', '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', entre otros.





Desde pequeño le había dicho a su mamá que quería ser actor; sin embargo, tuvieron problemas por esto, pues Flor Vargas quería que él estudiara, así que llegaron a un acuerdo: si él era disciplinado en la academia, ella lo dejaría trabajar en sus tiempos libres.

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Eventualmente se convirtieron en cómplices, pues los dos trabajaban en la misma industria; sin embargo, en el 2010 el actor falleció tras ser diagnosticado con una enfermedad renal que, además, era hereditaria, pues su padre falleció a causa de lo mismo.

En el capítulo de 'Expediente Final' que relata su vida y fallecimiento, sus colegas revelaron que el hombre les había advertido que moriría joven, pues presentía que sus riñones, al igual que los de su familia, presentarían problemas.

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Inicialmente negó que le estuviera pasando, pero cuando empezó a perder peso y a ver su piel de otro color, admitió que temía a la diálisis, al diagnóstico y a un eventual trasplante. Momento en el que su esposa, su mamá y amigos lo apoyaron.

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Flor Vargas vio morir a su segunda hija

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Tras 50 años trabajando en televisión, la actriz se retiró para cuidar a su hija, Cecilia Cabral; sin embargo, el destino de la mujer terminó siendo igual que el de su hermano y por las mismas causas, razón por la que Flor Vargas llevaba un tiempo viviendo sola.