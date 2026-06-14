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Quién era Manuel Cabral, el hijo actor de Flor Vargas que murió joven de neumonía

El arte en Colombia está de luto tras el fallecimiento de la actriz Flor Vargas. Conozca su legado y la dura historia familiar tras perder a sus dos hijos.

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Flor Vargas tenía un hijo famoso que murió joven, ¿quién era y en qué trabajó?

Flor Vargas pasó sus últimos años extrañando a sus hijos, según varios medios vivía sola y solo contaba con la compañía del personal de salud que le ayudaba con su cotidianidad.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Manuel Cabral, hijo de Flor Vargas, murió joven
Manuel Cabral, hijo de Flor Vargas, murió joven
Foto: Caracol Televisión