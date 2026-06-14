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Murió Flor Vargas, actriz de 'La Saga, negocio de familia' y 'Laura, la Santa Colombiana' a los 93

La mujer actuó en producciones como 'La Saga, negocio de familia', 'Laura, la Santa Colombiana' , además, hace 16 años perdió a su primer hijo y 9 años después a su hija, por lo que pasaba mucho tiempo sola.

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Murió Flor Vargas a los 98 años, la actriz había pedido ayuda para su salud

La mujer actuó en producciones como 'La Saga, negocio de familia', 'Laura, la Santa Colombiana' , además, hace 16 años perdió a su primer hijo y 9 años después a su hija, por lo que pasaba mucho tiempo sola.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Murió Flor Vargas a los 98 años
Murió Flor Vargas a los 98 años
Foto: Caracol Televisión