Murió Flor Vargas a los 98 años, la actriz había pedido ayuda para su salud

A través de las redes sociales de Actores Sociedad Colombiana de Gestión, se confirmó el fallecimiento de una de las actrices más representativas de los años dorados de la televisión colombiana, se trata de Flor Vargas, quien tenía 98 años y llevaba varios viviendo sola, pues su pareja e hijos fallecieron tiempo atrás.

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Murió Flor Vargas

En la publicación de Instagram se puede leer: "Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz 🕊️".

La emotiva publicación ya ha reunido los comentarios de otros actores que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella, con su hijo o que la admiraban profundamente debido a su talento y al legado que deja en el arte colombiano. Algunos de ellos son Alexandra Restrepo, quien escribió: "Descansa en paz señora talentosa y fuerte ❤️❤️❤️❤️"; o Juan Pablo Espinosa, que dejó algunos emoticones: "🤍🙏🏼🙏🏼🙏🏼".

Cristina Campuzano, Fabián Mendoza, Marcela Mar, Constanza Hernández, entre otros, también dejaron sus condolencias en la publicación, sin embargo, uno de los mensajes más sentidos fue el del actor Freddy Ordoñez: "Maravilloso fue el momento de mirar a sus ojos. Fuerza, seguridad y talento. Flor Vargas grazie. Ve a encontrarte con tu hijo. Saludame a Manuelito de mi parte. Te despido como se debe despedir a una primera dama de la actuación. Así de pie mirando al infinito y con 🍷👏 ", escribió.



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Últimos meses de Flor Vargas

Antes de su partida, la artista venía atravesando un panorama sumamente complejo debido a un delicado estado de salud que afectaba gravemente sus huesos, sus articulaciones y su sistema auditivo, mermando considerablemente su calidad de vida.

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En una de sus últimas apariciones públicas para el programa ‘Bravíssimo’ de Citytv, Flor relató con crudeza las secuelas de su enfermedad: “No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya”. Debido a estas dolencias, la actriz había perdido la autonomía y dependía completamente de la asistencia de un tercero para realizar actividades cotidianas como tomar un baño.

A este difícil cuadro médico se sumaban serias dificultades económicas. Flor Vargas recibía una pensión equivalente a un salario mínimo, un monto que resultaba insuficiente para cubrir sus gastos fijos de administración, servicios públicos y alimentación, además de costear el sueldo de la persona encargada de cuidarla día a día.

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Precisamente por ello, durante su entrevista, la propia actriz habían hecho un llamado a la solidaridad de los colombianos, solicitando apoyo económico para intentar solventar sus necesidades más urgentes y dignificar sus últimos momentos de vida.

